Евгения Медведева о переезде в Канаду: «Писали «предательница», «ты мразь», «конченная». Года полтора-два острого хейта точно»
Евгения Медведева рассказала о хейте после ухода от Этери Тутберидзе.
В 2018-м году двукратная чемпионка мира переехала из России в Канаду и начала тренироваться у Брайана Орсера.
«После Олимпийских игр-2018 я решила сменить тренера. И, по моему мнению, самый достойный тренер, к которому я бы могла уйти от своего текущего, находился в Канаде.
И я переехала. То есть я реально, не то что единственная – уже не единственная, сейчас это хорошо известная практика. Но на тот момент первая именитая спортсменка, которая взяла и, блин, уехала куда-то туда, за бугор.
И я такое пережила. О господи, о господи! Причем выступала-то я за страну, за Россию. Но «предательница», «ты мразь», «конченная»… И это продолжалось очень много лет. Где-то года полтора-два острого хейта точно, и потом типа с примесью чего-то там. Цеплялись, это все…
Сейчас такого нет, потому что я на международную арену не выхожу, и в принципе я уже не соревнуюсь, я бабка уже, и слава богу. Я стала увереннее после этого, и это помогает мне по сей день», – сказала Медведева.
Того, что ей писали, никто не заслуживает
Хорошо,что все уже в далеком прошлом и у Жени сейчас все отлично!
Медали этапов ГП, золото ФКР и Шанхай трлфи, медали бешек, бронза ЧМ.
У кого в 18-19 лет лучше?
Время все расставило по своим местам.
Женя уважаема фигуристами и пример для многих, амбасссадор международного авто бренда, ведущая своего шоу. Комментатор и ведущая на разных площадках.
Ее публичные выступления не вызывают чувство стыда, неловкости. Над ней не смеются зрители и журналисты, когда она берет микрофон или дает интервью.
Поэтому, когда представилась возможность, фанаты и пиарщики АЗ организовали эту травлю соперницы. Ну, и поклонники ЭТ тоже.
Поддержка канадской семьи и друзей "не говорящих по-русски" помогли ей игнорировать хейт.