Евгения Медведева рассказала о хейте после ухода от Этери Тутберидзе.

В 2018-м году двукратная чемпионка мира переехала из России в Канаду и начала тренироваться у Брайана Орсера.

«После Олимпийских игр-2018 я решила сменить тренера. И, по моему мнению, самый достойный тренер, к которому я бы могла уйти от своего текущего, находился в Канаде.

И я переехала. То есть я реально, не то что единственная – уже не единственная, сейчас это хорошо известная практика. Но на тот момент первая именитая спортсменка, которая взяла и, блин, уехала куда-то туда, за бугор.

И я такое пережила. О господи, о господи! Причем выступала-то я за страну, за Россию. Но «предательница», «ты мразь», «конченная»… И это продолжалось очень много лет. Где-то года полтора-два острого хейта точно, и потом типа с примесью чего-то там. Цеплялись, это все…

Сейчас такого нет, потому что я на международную арену не выхожу, и в принципе я уже не соревнуюсь, я бабка уже, и слава богу. Я стала увереннее после этого, и это помогает мне по сей день», – сказала .