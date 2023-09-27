Евгения Медведева о переезде в Канаду: «Писали «предательница», «ты мразь», «конченная». Года полтора-два острого хейта точно»

Теги сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о хейте после ухода от Этери Тутберидзе.

В 2018-м году двукратная чемпионка мира переехала из России в Канаду и начала тренироваться у Брайана Орсера. 

«После Олимпийских игр-2018 я решила сменить тренера. И, по моему мнению, самый достойный тренер, к которому я бы могла уйти от своего текущего, находился в Канаде.

И я переехала. То есть я реально, не то что единственная – уже не единственная, сейчас это хорошо известная практика. Но на тот момент первая именитая спортсменка, которая взяла и, блин, уехала куда-то туда, за бугор.

И я такое пережила. О господи, о господи! Причем выступала-то я за страну, за Россию. Но «предательница», «ты мразь», «конченная»… И это продолжалось очень много лет. Где-то года полтора-два острого хейта точно, и потом типа с примесью чего-то там. Цеплялись, это все…

Сейчас такого нет, потому что я на международную арену не выхожу, и в принципе я уже не соревнуюсь, я бабка уже, и слава богу. Я стала увереннее после этого, и это помогает мне по сей день», – сказала Медведева

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134 комментария

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Tacciana
У людей тогда просто сорвало крышу
+55
-9
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Лия Романова
Женя очень достойно выдержала всю ту грязь и ужас, который писали
+46
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Lina Dzhanibek
Это было так гнусно и несправедливо. До сих пор удивляюсь людской ненависти. У Жени стальной характер, благодаря которому она выигрывала соревнавания и выдержала ту дикую травлю. Пусть все получится!
+33
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Лия Романова
Ответ АНтошка
Хейтили Женю не за то что уехала ,а как уехала?
оправдываете хейт? очень «умно»
Того, что ей писали, никто не заслуживает
+28
-7
+21
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Tytti
Ответ Tacciana
У людей тогда просто сорвало крышу
Читала тогда комментарии и просто не понимала как так можно
+21
-2
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Lana Kazakova
Помню, что в 2018-2019 под статьи с Женей невозможно было зайти. Были тонны хейта. Не только на этом сайте, а практически везде.
+21
-2
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Tytti
Хейт был очень сильный и длилось это долго, не знаю как Женя смогла это пережить. Выпуск отличный!
+19
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Лия Романова
ответ Лиане, ссыкливо ограничившей комменты: мадам, у вас поступлению новой информации в мозг видимо шлем мешает))) про миллионы давно уже ложь опровергнута и журналист, написавший поклёп, публично в сми извинения принёс. На остальную часть вранья даже смысла реагировать нет. Подгорает у вас от успешной Жени с международными контрактами, даже не сочувствую. Горите дальше
+18
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Лия Романова
Ответ мистер бин
Комментарий скрыт
такой хейт никто не заслуживает. Вам бы к психиатру
+16
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Елена Спирина
Женя справилась с диким хейтом. Молодец, что сейчас спокойно об этом говорит
+22
-6
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Аленка_76
Был ужас!
Хорошо,что все уже в далеком прошлом и у Жени сейчас все отлично!
+24
-8
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Tacciana
Ответ АНтошка
Хейтили Женю не за то что уехала ,а как уехала?
А как уехала? Заявление написала в трансферное окно, всех публично поблагодарила.
+20
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Ливия
Ответ Слончик:
Медали этапов ГП, золото ФКР и Шанхай трлфи, медали бешек, бронза ЧМ.
У кого в 18-19 лет лучше?
+20
-4
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Ливия
Ответ Лиане:
Время все расставило по своим местам.
Женя уважаема фигуристами и пример для многих, амбасссадор международного авто бренда, ведущая своего шоу. Комментатор и ведущая на разных площадках.
Ее публичные выступления не вызывают чувство стыда, неловкости. Над ней не смеются зрители и журналисты, когда она берет микрофон или дает интервью.
+22
-6
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Джульетта
Какие *милые* домохозяйки))))) а на самом деле это ужасно , но она нормально это перенесла , за это ей респект, вообще одна из самых адекватных фигуристок оказалась
+18
-3
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Lina Dzhanibek
Ответ Лия Романова
тот адрес остался в прошлом, слава богу ее уже ничего не связывает. Свободная, самостоятельная и успешная
Да, радует, что она гордо идет по жизни и стала только сильнее
+15
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Сашуля П
Наша "бабка" просто звезда, красотка в этом выпуске😍. Сильный человек всегда вынесет опыт из трудных ситуаций, что и произошло с Женей - "сталь" ещё больше закалилась.
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Илларион
Женя прошла через лавину жуткого, абсолютно не заслуженного хейта, это было мерзко, очень рад что Женя не сломалась, не впала в депрессию, а живёт свою прекрасную жизнь, любима и востребована, молодец!
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Светлана М
Женя достойно прошла через все это и я рада, что сейчас они так успешна. Развивается, идет вперед и все у нее получается
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Vladimir Galimov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Просто после Олимпиады-2018 большинство профессионалов фигурного катания России, а также журналистов высказались в том ключе, что настоящая Олимпийская чемпионка - ЕМ.
Поэтому, когда представилась возможность, фанаты и пиарщики АЗ организовали эту травлю соперницы. Ну, и поклонники ЭТ тоже.
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Лия Романова
Ответ Denis Travin
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откуда вы вылезли, залезайте обратно, товарищ Травин) вас стали забывать, решили о себе напомнить
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Лия Романова
Ответ Ir2019
У этой истории была определённая подача в медиа пространство. Адрес куда за это направить благодарность она знает.
тот адрес остался в прошлом, слава богу ее уже ничего не связывает. Свободная, самостоятельная и успешная
+15
-2
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Лия Романова
то, что нас не убивает, делает нас сильнее
+16
-4
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Mary
Как хорошо что это осталось в далеком прошлом и Женя со всем этим справилась. Никому такого не пожелаю, а тем кто лил всю эту грязь пусть все вернется
+13
-1
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Лакс
Женя молодец.
Поддержка канадской семьи и друзей "не говорящих по-русски" помогли ей игнорировать хейт.
+19
-7
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