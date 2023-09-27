Отстранение Санчо стало для тен Хага непростым решением – тренер «МЮ» считает это крайней мерой. Руководство клуба поддержало нидерландца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Джон Мерто Ричард Арнольд Футбол

Эрик тен Хаг считает отстранение Джейдона Санчо крайней мерой.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Как сообщает ESPN, отстранение Санчо стало для тен Хага непростым решением, поскольку нидерландский специалист считает это крайней мерой. Однако его решение поддержало руководство «Манчестер Юнайтед», в частности, генеральный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто. Возможные юридические последствия этого решения также были учтены.

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22 комментария

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a2wai
Ответ Mihail0910
Сначала Роналду, Теперь Санчо, а результатов как не было, так и нет. Может проблема в тренере - самодуре?
Может в тебе проблема, не видящем дальше собственного носа?)
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+13
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Газонокосильщик Хави
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
конечно. даже боруссия подтвердила, что он забивает на тренировки. а потом санчо рассказывает сказки, что чуть ли не лучший на тренях
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Парень со двора Шмурнова
Одну и ту же новость с каких только углов не пытаются преподнести.
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estoico
Что мусолят-то? Дождитесь хоть каких-нибудь изменений ситуации.
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Lavinka
Естественно . Хаг с ним столько возился , отправлял в отпуск посреди сезона в Голландию . Наверняка рассчитывал на него . Но Санчо слишком ленив оказался .
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SegaYasch
Ответ Иван Лапин
какой же цирк. хуже только челси.
Ну почему - ты в комментах и не такое устраиваешь
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Eugene Lepeshko
Похоже старая практика работает, и в данный момент пишется хорошая методичка: как уйти из МЮ:)
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Андрей
если руководство на стороне тренера то Санчо не повезло. походу захотел по стопам Лингарда. таких выскочек нигде не ждут, только карьеру себе портит.
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Ман Сити
Просто обиделся на правдивые слова Санчо ничего более
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a2wai
Обладатель большого таланта оказался не в ладах с дисциплиной. Решение Тен Хага ожидаемое и правильное. И клуб поддержал правильно.

Можно много выдвигать ему претензий по игре, но конкретные истории с игроками он решает правильно.
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Lavinka
Ответ JUGASHVILI
это всё хорошо, Хаг.. но где очки??
Потеряли ? Поищите на голове .
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Ман Сити
Ответ Mihail0910
Сначала Роналду, Теперь Санчо, а результатов как не было, так и нет. Может проблема в тренере - самодуре?
Между ними еще Магваер
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Борис Энгельгардт
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
развалинами правого фланга Юнайтед удовлетворён (с)
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Lavinka
Ответ хавбек+
мощная пиар команда у голландца, ночи не спят всё сочиняют)) что значит дружить с нужными людьми
Я надеюсь вы это не серьёзно .
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