Отстранение Санчо стало для тен Хага непростым решением – тренер «МЮ» считает это крайней мерой. Руководство клуба поддержало нидерландца

Эрик тен Хаг считает отстранение Джейдона Санчо крайней мерой.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Как сообщает ESPN, отстранение Санчо стало для тен Хага непростым решением, поскольку нидерландский специалист считает это крайней мерой. Однако его решение поддержало руководство « », в частности, генеральный директор и спортивный директор Джон Мерто. Возможные юридические последствия этого решения также были учтены.

Даже ест отдельно, рубится в фифу до трех ночи. Как живется Санчо в «МЮ» после ссоры с Тен Хагом

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала « омокоду SPORTS