Осимхен прервал 4-матчевую безголевую серию в «Наполи», забив «Удинезе» на фоне скандала с клубным тиктоком. Форвард пожал руку Гарсии после замены

Виктор Осимхен прервал 4-матчевую безголевую серию.

В матче 6-го тура Серии А против « », завершившемся победой «Наполи» со счетом 4:1, Осимхен забил второй гол неаполитанцев на 39-й минуте после паса Маттео Политано.

До этого форвард «Наполи» не забивал в 4 матчах подряд во всех турнирах. Последний гол до этого момента нигериец забил 27 августа в матче с «Сассуоло».

После замены на 63-й минуте Осимхен пожал руку . В предыдущем матче против «Болоньи» (0:0) форвард повздорил с тренером после того, как тот заменил его. В том матче нигериец также не реализовал пенальти.

Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Гарсия об Осимхене: «Было несколько неловких моментов в соцсетях. Я говорил с ним, Виктор сделает все ради майки «Наполи», он сосредоточен на игре»

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