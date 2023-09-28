Осимхен прервал 4-матчевую безголевую серию в «Наполи», забив «Удинезе» на фоне скандала с клубным тиктоком. Форвард пожал руку Гарсии после замены

Теги Удинезе серия А Италия Наполи Руди Гарсия Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен прервал 4-матчевую безголевую серию.

В матче 6-го тура Серии А против «Удинезе», завершившемся победой «Наполи» со счетом 4:1, Осимхен забил второй гол неаполитанцев на 39-й минуте после паса Маттео Политано.

До этого форвард «Наполи» не забивал в 4 матчах подряд во всех турнирах. Последний гол до этого момента нигериец забил 27 августа в матче с «Сассуоло».

После замены на 63-й минуте Осимхен пожал руку Руди Гарсии. В предыдущем матче против «Болоньи» (0:0) форвард повздорил с тренером после того, как тот заменил его. В том матче нигериец также не реализовал пенальти.

Фото: Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Осимхен из-за тиктока скандалит с «Наполи». Уже убрал все клубные фото

Гарсия об Осимхене: «Было несколько неловких моментов в соцсетях. Я говорил с ним, Виктор сделает все ради майки «Наполи», он сосредоточен на игре»

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Good Man
детские разборки)
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