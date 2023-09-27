Польша и Латвия будут бойкотировать матчи с командами России U17 в случае допуска: «Это единственно правильное решение»

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Сборные Польши и Латвии будут бойкотировать матчи с российскими командами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

В федерациях футбола Польши и Латвии заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами в случае их допуска. 

«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА. Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно правильное решение», – написал президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша.

«Латвийская федерация футбола (LFF) подтверждает, что национальные сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы участия российских спортсменов. Это противоречит твердой позиции LFF в отношении событий на Украине, и эта позиция останется в силе до окончания конфликта.

Кроме того, LFF полностью уважает и соблюдает процедуры, установленные латвийским законодательством, которые касаются проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии», – говорится в заявлении федерации. 

Ранее о бойкоте матчей с российскими командами заявили сборные Англии и Украины

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129 комментариев

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Vatikan
Мы так до финала дойдем)
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Давид Agabekyan
Эстонцы и тут запоздали
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Назар Игорь
17 лет это ещё почти ребëнок, ненависть ко всему российскому у этих людоедов и на детей распространяется.
+72
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mallowan
Ответ Vatikan
Мы так до финала дойдем)
Победим и в финале разгромно 3-0)
+42
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Отец Абду
Ответ Vatikan
Мы так до финала дойдем)
Даже выиграем:)

Вот почему Смертин был настолько уверенным в себе...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Ростовский
Забавно будет наблюдать за разломом Европы, когда одни будут играть, а другим технарь лепить.
Да не будет такого. Я думаю скоро заднюю УЕФА даст. Дескать мы поторопились.
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Dexter Morgan
Главные русофобы. От них ничего и не ждал. Поляки вообще всегда первые, когда дело касается подставы.
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Marcus-light
Да, помним мы эти бойкоты турнира в Катаре.
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Andy93
Технарики полетят юным пшекам и шпротам
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Vitto
Ответ Назар Игорь
17 лет это ещё почти ребëнок, ненависть ко всему российскому у этих людоедов и на детей распространяется.
А в 18 лет уже солдат.
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Russ Ivan
Собственно эти и несколько подобных им образований существуют и поддерживаются исключительно для тяфканья на Россию. Другого предназначения и пользы у них нет...
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Ростовский
Забавно будет наблюдать за разломом Европы, когда одни будут играть, а другим технарь лепить.
+20
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Cunningham Obituary
Ответ nurlan-zenit
А зачем вообще существует Латвийская Федерация Футбола?) Кто-то помнит что-то связанное с латвийским футболом?)
матчи Латвия – Турция и нападающий Ракува
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Troy Pum
Ответ nurlan-zenit
А зачем вообще существует Латвийская Федерация Футбола?) Кто-то помнит что-то связанное с латвийским футболом?)
На Евро 2004 играли как бэ, да и неплохо себя показали, забеги Верпаковскиса от защитников сборной Германии свежи в памяти
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Сергей Гаряшин
Ждём заявления,от основного таббаки
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bighi
Ответ Назар Игорь
17 лет это ещё почти ребëнок, ненависть ко всему российскому у этих людоедов и на детей распространяется.
онижедети! Под предлогом защиты детей в эрэфии все самые мерзкие нарушения прав человека продвигаются.
У вас 15-летний звеpек главы региона на камеру избивает невиновного русского парня, а вы руки заламываете про русофобских людоедов на западе - жалкиe)
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Mr. Voronoi
Дисквалифицировать всех, и Польшу надо было тоже, вместе со Швецией и кто там ещё в стыках выпендривался
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Kubinec_
две главные русофобные страны
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Михаил Зюбин
Скоро с белого дома позвонят в УЕФА и вежливо попросят поменять свою точку зрения...
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Иван Иванов
Если уефа пойдёт на поводу этих ассоциаций, то как орган он себя начнёт изживать
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nurlan-zenit
А зачем вообще существует Латвийская Федерация Футбола?)
Кто-то помнит что-то связанное с латвийским футболом?)
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Любезный Коссутий
ну, в общем-то, никто и не сомневался.
дальше - больше.
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Rurik Adreason
Ответ Mr. Voronoi
Дисквалифицировать всех, и Польшу надо было тоже, вместе со Швецией и кто там ещё в стыках выпендривался
Всех дисквалифицировать, и оставить одну Россию.
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Иван Турко
Пхпх, но теннисисты украинские играли против русских, и борцы тоже, а футболисты видите ли какие !
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Илья Владимирович
Святой технарь исправит ситуацию)
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