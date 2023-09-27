Сборные Польши и Латвии будут бойкотировать матчи с российскими командами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

В федерациях футбола Польши и Латвии заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами в случае их допуска.

«Меня удивило вчерашнее заявление исполкома УЕФА. Если сборные России будут допущены к участию в соревнованиях, наши сборные не будут с ними играть. Это единственно правильное решение», – написал президент Польского футбольного союза Цезари Кулеша.

«Латвийская федерация футбола (LFF) подтверждает, что национальные сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы участия российских спортсменов. Это противоречит твердой позиции LFF в отношении событий на Украине, и эта позиция останется в силе до окончания конфликта.

Кроме того, LFF полностью уважает и соблюдает процедуры, установленные латвийским законодательством, которые касаются проведения таких игр или ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии», – говорится в заявлении федерации.

Ранее о бойкоте матчей с российскими командами заявили сборные Англии и Украины.

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