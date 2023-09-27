«Жирона» обошла «Барселону» и лидирует в Ла Лиге. «Реал» поднялся на 2-е место и сыграет с жирондинцами в субботу

«Жирона» стала единоличным лидером чемпионата Испании.

Сегодня команда Мичела Санчеса обыграла «Вильярреал» (2:1) в гостях и вышла на чистое 1-е место благодаря тому, что вчера « » потеряла очки в матче с «Мальоркой» (2:2).

У «Жироны» после 7 туров 19 очков, у «блауграны» – 17.

На второе место поднялся « », победивший «Лас-Пальмас» (2:0). У него 18 баллов.

Замыкает первую четверку « », у которого 14 очков.

30 сентября состоится матч «Жироны» с «Реалом». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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