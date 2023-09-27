«Жирона» обошла «Барселону» и лидирует в Ла Лиге. «Реал» поднялся на 2-е место и сыграет с жирондинцами в субботу

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» стала единоличным лидером чемпионата Испании.

Сегодня команда Мичела Санчеса обыграла «Вильярреал» (2:1) в гостях и вышла на чистое 1-е место благодаря тому, что вчера «Барселона» потеряла очки в матче с «Мальоркой» (2:2).

У «Жироны» после 7 туров 19 очков, у «блауграны» – 17.

На второе место поднялся «Реал Мадрид», победивший «Лас-Пальмас» (2:0). У него 18 баллов.

Замыкает первую четверку «Атлетик», у которого 14 очков.

30 сентября состоится матч «Жироны» с «Реалом». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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53 комментария

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rigobersong
Ожидание: Мудрик перешел в топ клуб
Реальность: Цыганков перешел в топ клуб
+140
-12
+128
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Этот Райола хочет денег
Барселона, ожидание- первый клуб в Испании! Реальность-второй клуб в Каталонии!))
+73
-18
+55
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nurikkkk
Жирона - Реал, прям топовейший матч ожидается.
+51
-5
+46
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Einfach Safari
Ответ rigobersong
Ожидание: Мудрик перешел в топ клуб Реальность: Цыганков перешел в топ клуб
Довбик)
+34
0
+34
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Bayern2004
Какие жирондинцы? Они что ,из Бордо?
Жителей Жироны(на каталанском Girona,на испанском Gerona) можно называть хиронас,либо херонас.
"Ну вы блин даёте!"(с)
+27
-1
+26
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corazón blanco
Следующий матч битва лидеров испанского чемпионата. Жирона очень хороша, Мадриду будет архисложно с такой реализацией моментов, тем более на выезде.
+30
-6
+24
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Kemal Gul
Ответ rigobersong
Ожидание: Мудрик перешел в топ клуб Реальность: Цыганков перешел в топ клуб
Там ещё и у Довбика 3+2 на старте сезона
+23
-1
+22
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xDe xDe
Шутки шутками, но блин, семь туров позади - Жирона лидирует в Ла Лиге.
Это на полном серьёзе круто)
+18
-1
+17
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Экспертное мнение
Ответ Real_v_dushe
Жирону ждёт проверка, Репл должен будет дать жару
Жирона уже проверила Реал, покером Кастельяноса
+11
0
+11
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Hella black
Следующий тур,игра Жирона - Реал,матч который нельзя пропустить !
+13
-3
+10
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kaka10
Турнирная таблица Ла Лиги:
- Первый каталонский
- Первый мадридский
- Второй каталонский
+34
-26
+8
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Isshin88
Жирондинцы - это жители департамента Жиронда в Аквитании во Франции, где находится город Бордо в частности. Игроков этого клуба как часто называют жирондинцами.
Жителей города Жирона в Испании зовут жиронцами.
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milky way
Ждём Жирону в зоне ЛЧ по итогам сезона.
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Bigbadaboom
Испанский чемп в этом сезоне номер один в Европе по интриге Сити,Бавария,Интер,ПСЖ легко забирают свои турнирчики.
+8
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Andrey Ashhabadskiy
крутой чемпионат Испании!! браво 👏 Жирона
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Аслан Алиев
Жирондинцы - это жители департамента Жиронда во Франции, а тут жиронцы
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Андоррский почтальон
Жители Жироны называются жиронцами. Жирондисты - это умеренная республиканская группировка времен Французской революции. Так же называются игроки и болельщики Бордо и жители французского департамента Жиронда. Жирондинцев же вообще не существует.
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Валентин Шишкин
А ведь ходят слухи, что в некоторых лигах посевернее чемпион известен заранее и не меняется по 4-5 лет...
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truboprovodchik2019
Ответ kaka10
Турнирная таблица Ла Лиги: - Первый каталонский - Первый мадридский - Второй каталонский
миланские глоры-то куда глумятся
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Экспертное мнение
Интересно, может ли Жирона поверить в себя как Лестер
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Экспертное мнение
Ответ Бислан Наврузов
В сезоне 11/12 после 9 туров лидировал Леванте, даже Реал хлопнуть успели. В итоге же еле заскочили в ЛЕ. Жирона тоже спустится, дело времени
Жирона не похожа на других, у них и состав приличный для такого клуба, там и Блинд, и Эрик Гарсия, приличные ребята вроде Португеза и Стуани вовсе со скамейки выходят, то есть даже есть некий запас. Ну и самое главное, это дочерний клуб Манчестер Сити, значит соответствующие работы уже давно ведутся, а результат начинает проявляться сейчас, всё возможно, очень приличная атакующая игра. Ничего этого не было у Хетафе, Леванте и прочих временных лидеров прошлого.
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Tornado S
Барселона Реал дайте и другим лидировать!! Красавцы
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Очевидное невероятное
как же это круто!!!
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R Air
Урал месяц назад был, как Жирона сейчас.
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ Nico Boi
задушнил
Да не, Жиронцы и Жирондинцы, это как Дрезденцы и Дрезненцы😁
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