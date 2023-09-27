Открытый кубок США. Финал. «Интер Майами» Месси против «Хьюстон Динамо»

«Интер Майами» Месси сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить эту игру из-за повреждения.

Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США, – как профессиональные, так и любительские.

Победитель турнира получает право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (до 2023 года этот турнир именовался Лигой чемпионов). Клуб Месси ранее уже пробился в число участников Кубка чемпионов.

Открытый кубок США

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Открытого кубка США

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