Открытый кубок США. Финал. «Интер Майами» Месси против «Хьюстон Динамо»
«Интер Майами» Месси сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.
Ранее сообщалось, что 36-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить эту игру из-за повреждения.
Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США, – как профессиональные, так и любительские.
Победитель турнира получает право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (до 2023 года этот турнир именовался Лигой чемпионов). Клуб Месси ранее уже пробился в число участников Кубка чемпионов.
Финал
- Дата проведения
- 28 сентября, 03.30, «DRV PNK Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика Открытого кубка США
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P.S. надеюсь, ты не обвинишь Месси за то, что Роналду родился в эпоху Месси:)
Умничка, наконец то признался
А также Криш должен поставить памятник Эдеру за лютую шару в финале Евро
С Лиги Наций особенно орнул. Турик, который придумали вместо товарок сборных =)
Ведь после 18.12.2022 все дебаты закончены, но фанаты кринжа зачем то все еще пытаются, это выглядит жалко.
Месси - ЧЕМПИОН МИРА, в октябре 8 ЗМ.
Пора бы им смириться, историю они не изменят.
У Лео нет конкурентов, он на вершине один.
ПС. 45 трофей может выиграть уже через несколько часов.
Ты сам это понимаешь, смирись.
Твой кумир в топ 4,5 истории.
Это прекрасно.
Еще и зачем то выставочные 4 КЧМ написал)
Да и Евро это континентальный турнир, Платини он в борьбе за величие не помог ибо не имеет такой глобальной ценности как ФИФА ЧМ.
А после реформ, когда можно выйти с третьего места без единой победы, получить в 1/2 аж сам Уэльс, что на ЧМ от Ирана отлетает, то ценность подобного турнира падает еще больше.
Месси
Пеле
Марадона
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А кто после них уже вкусовщина, но Месси, Пеле, Марадона монументальны и незыблемы. Их не сдвинуть, особенно тем, у кого нет главного трофея в истории спорта ФИФА ЧМ.
Месси возглавляет эту величайшую тройку, причем на официальном уровне.