Открытый кубок США. Финал. «Интер Майами» Месси против «Хьюстон Динамо»

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Лионель Месси результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Месси сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.

Ранее сообщалось, что 36-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить эту игру из-за повреждения.

Открытый кубок США проводится ежегодно. В турнире могут участвовать все команды, зарегистрированные Федерацией футбола США, – как профессиональные, так и любительские.

Победитель турнира получает право участвовать в Кубке чемпионов КОНКАКАФ (до 2023 года этот турнир именовался Лигой чемпионов). Клуб Месси ранее уже пробился в число участников Кубка чемпионов.

Открытый кубок США

Финал

Интер Майами – Хьюстон Динамо
Дата проведения
28 сентября, 03.30, «DRV PNK Stadium»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Открытого кубка США

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52 комментария

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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
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Месси не виноват, что Кубок Арабских Чемпионов даже сами организаторы и АФК не признают официальным турниром:)

P.S. надеюсь, ты не обвинишь Месси за то, что Роналду родился в эпоху Месси:)
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VERBLYUD
Как же у Артемки полыхает от потенциального 45-го трофея Короля футбола))
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
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Получается, по твоему мнению Месси лучший:)

Умничка, наконец то признался
+7
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Zed_patriot
Ответ Artem Piatkov
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ЧМ >>> всё остальное
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
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Так Кубок Лиг и Кубок США имеют официальный статус. А Кубок Короля Салмана даже арабы не признают)))
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Комил Мирзаев
удачи легендарный игрок история футбол
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Zed_patriot
вся Россия за Месси!
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VERBLYUD
Без каких-либо преувеличении, Месси затащил команду в финал этого турнира. В полуфинале играли против первой команды МЛС и проигрывали со счетом 2-0, но Лео включился, сделал 2 ассиста и спас команду. А сейчас может выиграть второй трофей за первые пол года в МЛС, вот это тащер!
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F1eury
Ответ Artem Piatkov
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0+0 в плей-офф ЧМ

А также Криш должен поставить памятник Эдеру за лютую шару в финале Евро

С Лиги Наций особенно орнул. Турик, который придумали вместо товарок сборных =)
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Ярик01
Ответ Artem Piatkov
А говорили в Аравии много турниров :))
У любой страны есть свой кубок страны
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Andrey Ashhabadskiy
удачи гению футбола, чемпиону мира Месси
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Domian
Ответ VERBLYUD
Как же у Артемки полыхает от потенциального 45-го трофея Короля футбола))
Артемка всё воюет за кумира из аль насры, отчаянно и нелепо.
Ведь после 18.12.2022 все дебаты закончены, но фанаты кринжа зачем то все еще пытаются, это выглядит жалко.
Месси - ЧЕМПИОН МИРА, в октябре 8 ЗМ.
Пора бы им смириться, историю они не изменят.
У Лео нет конкурентов, он на вершине один.

ПС. 45 трофей может выиграть уже через несколько часов.
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Domian
Ответ Artem Piatkov
У Роналду их 35 Английская Википедия уже признала Суперкубок УЕФА 2016 - официальным трофеем Роналду А вот Суперкубок Испании Месси 2005 под вопросом, его не было даже в заявке
Артем, после 18.12.2022 все дебаты завершены.
Ты сам это понимаешь, смирись.
Твой кумир в топ 4,5 истории.
Это прекрасно.
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Domian
Ответ Artem Piatkov
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Артем, Лига Наций?)))
Еще и зачем то выставочные 4 КЧМ написал)
Да и Евро это континентальный турнир, Платини он в борьбе за величие не помог ибо не имеет такой глобальной ценности как ФИФА ЧМ.
А после реформ, когда можно выйти с третьего места без единой победы, получить в 1/2 аж сам Уэльс, что на ЧМ от Ирана отлетает, то ценность подобного турнира падает еще больше.
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Domian
Ответ Artem Piatkov
Герд Мюллер тогда > Кройфф Чемпион мира же
Как хочешь распределяй ибо есть :
Месси
Пеле
Марадона
_____________________________
А кто после них уже вкусовщина, но Месси, Пеле, Марадона монументальны и незыблемы. Их не сдвинуть, особенно тем, у кого нет главного трофея в истории спорта ФИФА ЧМ.
Месси возглавляет эту величайшую тройку, причем на официальном уровне.
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Zed_patriot
Ждем от чемпиона мира золотой дубль
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Le Tallec
А Динамо Хьюстон чей?
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utsh44psmr
Хьюстон, у вас проблемы
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WESTERN-
С Месси или без желаю клубу Бэкхэма, Альбе и Бускетсу удачи. Для Бэкхэма это должна быть золотая эра.
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Игорь Климов
Гений современного футбола - Лео Месси, просто обязан сыграть в этом финале Кубка USA и победить, удачи! 🐐🇦🇷
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Zed_patriot
Ответ Artem Piatkov
Как болельщик киевского Динамо желаю удачи Хьюстонскому Только победа!
тоже будешь прыгать в случае победы Динамы? 🤔
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Domian
Ответ Mikhail 1968
С детства за Хьюстон
Фанат бездаря из аль насры?
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Али Себиев
Ответ Zed_patriot
не скулю я, не скулю
По тебе не скажешь
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Artem Piatkov
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лови минусок 😁
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Zed_patriot
Ждём рекордный трофей от рекордсмена трофеев
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