8 норвежских лыжников попали в топ-10 коньковой «разделки» на Кубке мира в Тоблахе. Они заняли первые 7 мест
Норвежские лыжники заняли 8 мест в первой десятке в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.
Пол Гульберг одержал победу в гонке на 10 км, вторым финишировал Симен Хегстад Крюгер, третьим – Йоханнес Клэбо.
Харальд Амундсен, Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холунн и Ивер Тильхейм Андерсен показали результаты с 4-го по 7-й. В десятку также вошел Шюр Рете.
Единственными представителями из других команд в первой десятке оказались француз Уго Лапалю и немец Фридрих Мох.
Кубок мира. Гульберг победил в коньковой «разделке» на 10 км, Крюгер – 2-й, Клэбо – 3-й
Но это лишь значит, что остальные сборные сейчас весьма слабые.