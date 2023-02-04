8 норвежских лыжников попали в топ-10 коньковой «разделки» на Кубке мира в Тоблахе. Они заняли первые 7 мест

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Пол Гульберг Шюр Рете Дидрик Тенсет Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Харальд Амундсен Ивер Тильхейм Андерсен Лыжи

Норвежские лыжники заняли 8 мест в первой десятке в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.

Пол Гульберг одержал победу в гонке на 10 км, вторым финишировал Симен Хегстад Крюгер, третьим – Йоханнес Клэбо.

Харальд Амундсен, Дидрик Тенсет, Ханс Кристер Холунн и Ивер Тильхейм Андерсен показали результаты с 4-го по 7-й. В десятку также вошел Шюр Рете.

Единственными представителями из других команд в первой десятке оказались француз Уго Лапалю и немец Фридрих Мох.

Кубок мира. Гульберг победил в коньковой «разделке» на 10 км, Крюгер – 2-й, Клэбо – 3-й

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Транслируйте это только в Норвегии. И проживут лыжи не долго
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lol Ko
А где поляки и прибалты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Ермаков
Внутренний чемпионат Норвегии. Интересно, как смотрят на это рекламодатели? 😃😆😂 когда интерес ниже нуля в мире. Нет борьбы, нет интереса, нет денег.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Иванов
Наркоманы)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gerr_max
Могло быть и восемь первых мест, если б Рёте не "подвёл".

Но это лишь значит, что остальные сборные сейчас весьма слабые.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий