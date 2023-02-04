8 норвежских лыжников попали в топ-10 коньковой «разделки» на Кубке мира в Тоблахе. Они заняли первые 7 мест

Норвежские лыжники заняли 8 мест в первой десятке в коньковой гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе.

одержал победу в гонке на 10 км, вторым финишировал , третьим – .

, , и Ивер Тильхейм Андерсен показали результаты с 4-го по 7-й. В десятку также вошел .

Единственными представителями из других команд в первой десятке оказались француз Уго Лапалю и немец Фридрих Мох.

Кубок мира. Гульберг победил в коньковой «разделке» на 10 км, Крюгер – 2-й, Клэбо – 3-й