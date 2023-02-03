Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Кадиса», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье

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«Атлетик» в пятницу примет «Кадис» в 20-м туре Ла Лиги.

В субботу «Атлетико» сыграет дома с «Хетафе».

В воскресенье «Реал» встретится в гостях с «Мальоркой», «Барселоне» будет противостоять «Севилья».

Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Альмерия».

Чемпионат Испании

20-й тур

Атлетик – Кадис
Дата проведения
3 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
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Эспаньол – Осасуна
Дата проведения
4 февраля, 16.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Вильярреал
Дата проведения
4 февраля, 18.15, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Хетафе
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис – Сельта
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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Мальорка – Реал Мадрид
Дата проведения
5 февраля, 16.00, «Сон Моиш»
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Жирона – Валенсия
Дата проведения
5 февраля, 18.15, «Монтиливи»
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Реал Сосьедад – Вальядолид
Дата проведения
5 февраля, 20.30, «Реале Арена»
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Барселона – Севилья
Дата проведения
5 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
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Райо Вальекано – Альмерия
Дата проведения
6 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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