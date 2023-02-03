Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Кадиса», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье

«Атлетик» в пятницу примет « » в 20-м туре Ла Лиги.

В субботу « » сыграет дома с « ».

В воскресенье « » встретится в гостях с «Мальоркой», «Барселоне» будет противостоять « ».

Завершится тур в понедельник матчем « » – « ».

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги