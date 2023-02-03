Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Кадиса», «Барселона» сыграет с «Севильей» в воскресенье
«Атлетик» в пятницу примет «Кадис» в 20-м туре Ла Лиги.
В субботу «Атлетико» сыграет дома с «Хетафе».
В воскресенье «Реал» встретится в гостях с «Мальоркой», «Барселоне» будет противостоять «Севилья».
Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Альмерия».
20-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 4 февраля, 16.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.15, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 5 февраля, 16.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 5 февраля, 18.15, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 5 февраля, 20.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 6 февраля, 23.00, «Кампо де Вальекас»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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