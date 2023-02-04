Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности

Теги сборная России ISU женское катание сборная Беларуси Анна Щербакова Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова не получила приглашения на церемонию вручения премии ISU.

5 февраля в Цюрихе будут объявлены победители в номинации «Самый ценный фигурист». Кроме Щербаковой на награду претендуют олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, а также Нэтан Чен из США.

«Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своем заседании в октябре 2022 года.

Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ.

Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Беларуси не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы ISU.

Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения премии ISU Skating Awards в Цюрих

102 комментария

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Maecenas
Ответ Pentrak
Или хотя бы сделали пресс-релиз с официальными извинениями за произошедшее задолго до вбросов об её отсутствии. Как, например, сделали шведские организаторы мастер-класса Трусовой.
крутые шведы, за одну заявку укр федры напрочь отказались как-либо ассоциироваться с Трусовой. Крутое сотрудничество.
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Sat397
У Анны в Швейцарии столько фанатов, что если бы она туда поехала, тогда во время церемонии могла случиться бы давка. Слава богу что организаторы приняли правильное решение, в сложившейся ситуации.
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Сейлем Сэйберхеген
Зато финский трансгендер - гордость всего ISU, его-то пригласили?
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expertmer2020
Анна технично вооружена - и очень опасна.
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Lilia Sadykova
это что за шарашкина контора, которая не день не может обеспечить безопасность одной девушке? или они Щербакову бояться?;)
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Пользователь Гугла
а что, приглашение что то меняет, в раскладе кто победит, ну да, можно было сьездить нахаляву туристом и проведать свою сестру
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vanessa2021
Ответ Алекс Я
Откуда такие подробности?или это твои фантазии?и чем 17 летняя одна девчонка отличается от другой?
Вообщето Нейтан Чен на ОИ болел за Сашу Трусову в жо. Посмотрите видео, где его российские журналисты спрашивали за кого он болеет. Он сразу сказал, что за Сашу.

Журналисты переспросили, а как же Анна, Камила. Чен ответил:" я друг Саши и болею за нее" и ушел.
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Perfeksionistka
Ну конечно.. это же не 18-летняя девушка, а "чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй"..
Клоуны..
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Alsu89sha
Анна опасна чрезвычайно 😵‍💫😂
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Пользователь Гугла
Ответ Маргарита В Сафронова
Боялись, что Аня снесёт Цюрих, как Круэллу с пятью квадами эта может.
сашу то зачем сюда притягиваете, без яду никак
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Alexander Prokofyev
Поди боятся Щербакову как Анку-пулеметчицу, устроит еще его-нибудь
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expertmer2020
Анна мастер тайных боевых искусств - это её конёк.
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Lotte Fischbach
Ответ LeicesterCity
А, ну то есть, Олимпийская чемпионка это так, обычное явление, я понял ))
Ее никто не считает оч. Вы просто многово незнаете. Еслип не Лакерник отняли бы медаль. Хотя без Лакерника она в принципе на ОИ не попала бы.
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Маргарита В Сафронова
Боялись, что Аня снесёт Цюрих, как Круэллу с пятью квадами эта может.
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Медельин
Ответ Философия
Т. е, они честно признаются, что служба безопасности у них полный отстой?
Может быть понимают, что на премировании могут быть представители будущих членов ЕС, от которых, несмотря на их доброту и просветленность, можно ждать провокаций и ещё чего угодно?
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Lotte Fischbach
Ответ Nastya1234567890
Ну вы хоть не придумывайте. В первый раз что ли Аня журналистов увидит? Или до этого они всегда максимально корректные вопросы задавали? А неадекватные болельщики есть всегда. Думаете, фанаты других спортсменов или артистов всегда ведут себя нормально и не пытаются что-то сотворить? Но справлялись же с подобными ситуациями.
Щ умеет парировать только ??сы ответы на которые вызубрила. Когда ??сы несогласованые отец Щербаков потом 2/3ти интервью вырезает такое его Щ там несёт. 🤦‍♂️
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Анна Беляева
Ответ vanessa2021
В Чите мы не были, не могу сказать ничего. А в Барнауле разве есть "опасные места"? Город небольшой, мы наверное весь обошли, опасных мест не заметили))) Проходили мимо красивого деревянного терема, старинная резьба. Подошли поближе рассмотреть, а там оказывается проходила сходка местных архитекторов. Нас туда пригласили, предложили поучаствовать в фуршете. Конечно мы немножко выпили, отказываться было неудобно. Это видимо, было самое " опасное" нападение на нас в Барнауле))))
Барнаул, вообще, город немаленький, сособенно с новыми районами, которые ан другом берегу, так что вряд ли вы видели что-то, кроме центра, а в "спальниках" всякое бывает, как и в любом другом городе.
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Anna Morgan
Красиво сформулировали, чтобы ще там не появлялась😂😂
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Алекс Я
Ответ Lotte Fischbach
Не смогли уговорить Чена и ПС выйти на 1ну сцену с Щ. И непотому что она российская. С Трусовой бы вышли.
Откуда такие подробности?или это твои фантазии?и чем 17 летняя одна девчонка отличается от другой?
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Евгений Соболев
Через спортсменов часто передаётся ненависть к режиму в РФ..удивляться нечему..
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Маргарита Михайловна
Ничего страшного. Анечка даже поёт
https://www.youtube.com/watch?v=n1n8Q8XzX4A
+4
-7
-3
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Marya Y
Ответ Самасебезвезда
Так может стоит остранять тех спортсменов, которые не умеют себя вести и опасны доя других? Думаю МОК стоит подумать об этом.
С этим предложением вам лучше напрямую к МОК.)
А на деле МОК будет прикрываться этой мантрой до тех пор, пока им не дадут отмашку к допуску.
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Ирина С
Кто б сомневался: если уж от соревнований российских спортсменов отстранили в целях безопасности, то тут вообще - святое дело: юная хрупкая девушка одна во враждебном мире! Как можно!
+3
-2
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Анна Беляева
Ответ La Gushka
Нельзя, значит нельзя. Так сказал Заратустра.
Так они не сказали, что это по Заратустре, а напридумывали дурацких отмазок
+1
-1
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Noname No
Ответ vanessa2021
В Чите мы не были, не могу сказать ничего. А в Барнауле разве есть "опасные места"? Город небольшой, мы наверное весь обошли, опасных мест не заметили))) Проходили мимо красивого деревянного терема, старинная резьба. Подошли поближе рассмотреть, а там оказывается проходила сходка местных архитекторов. Нас туда пригласили, предложили поучаствовать в фуршете. Конечно мы немножко выпили, отказываться было неудобно. Это видимо, было самое " опасное" нападение на нас в Барнауле))))
Ванесса, вы что работаете в федеральном агентстве туризма?)))
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