Анну Щербакову не пригласили на премию ISU из соображений безопасности

Международный союз конькобежцев (ISU) объяснил, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова не получила приглашения на церемонию вручения премии ISU.

5 февраля в Цюрихе будут объявлены победители в номинации «Самый ценный фигурист». Кроме Щербаковой на награду претендуют олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции, а также Нэтан Чен из США.

«Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своем заседании в октябре 2022 года.

Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ.

Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Беларуси не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы ISU.

Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения премии ISU Skating Awards в Цюрих