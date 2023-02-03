Чемпионат Англии. «Челси» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

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«Челси» в пятницу примет «Фулхэм» в 22-м туре АПЛ.

В субботу «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Кристал Пэлас».

Завершится тур в воскресенье матчем «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

22-й тур

Челси – Фулхэм
Дата проведения
3 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Арсенал
Дата проведения
4 февраля, 15.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Лестер
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Ливерпуль
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Борнмут
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брентфорд – Саутгемптон
Дата проведения
4 февраля, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Вест Хэм
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Лидс
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
5 февраля, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

8 комментариев

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Turkmen
Нетерпиться уже увидеть в деле новичков Челси
+2
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rigobersong
Ответ Youzhny23
о каком диалоге речь , если ты так боишься ответов что даже личку закрыл )
Так открыл, и каких ответов, ты же и в тот раз и в этот только оскорбляешь людей:))
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Youzhny23
Ответ rigobersong
а чего еще от таких как ты ждать, конструктивного диалога?:) Нет, только оскорбления, по этому и висите в ЧС и бегаете за дядей Ригобером, что бы привлечь его внимания, пиарясь на столь знаменитой персоне:))
о каком диалоге речь , если ты так боишься ответов что даже личку закрыл )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Youzhny23
удачи ригоберки, в лечении шизофрении, есть шансы на спасение:))
а чего еще от таких как ты ждать, конструктивного диалога?:) Нет, только оскорбления, по этому и висите в ЧС и бегаете за дядей Ригобером, что бы привлечь его внимания, пиарясь на столь знаменитой персоне:))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Youzhny23
удачи ригоберки, в лечении шизофрении, есть шансы на спасение:))
+1
-3
-2
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rigobersong
когда уже позорный чипси уедет вслед за Портсмутом?:)
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NottinghamForest79
ГОЛ Мудрика
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rigobersong
Удачи Фулхэму, думаю есть шансы на ничью:))
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