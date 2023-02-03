Чемпионат Англии. «Челси» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
«Челси» в пятницу примет «Фулхэм» в 22-м туре АПЛ.
В субботу «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Кристал Пэлас».
Завершится тур в воскресенье матчем «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
22-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 4 февраля, 15.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 4 февраля, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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