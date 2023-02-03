Чемпионат Англии. «Челси» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

« » в пятницу примет « » в 22-м туре АПЛ.

В субботу « » сыграет в гостях с « », « » – с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Кристал Пэлас».

Завершится тур в воскресенье матчем «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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