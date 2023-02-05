Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде. Это последний бой в карьере Федора

Теги MMA Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

В Инглвуде прошел главный бой Bellator 290 между Федором Емельяненко и чемпионом тяжелого веса Райаном Бейдером.

Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде.

Это последний бой в карьере 46-летнего Емельяненко, которую он начал в 2000 году.

Емельяненко дрался против Бейдера в 2019 году и проиграл нокаутом в первом раунде. После этого он выиграл два боя.

Для Бейдера реванш против Емельяненко – третья защита титула. До этого он победил Чейка Сонена и Валентина Молдавского.

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73 комментария

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Mizuntrope88
Надеюсь это был последний раз, когда Федя "пропустил немножко". Нельзя здоровьем рисковать в таком возрасте
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skytent1
Ответ Александр Степанов
Как вы запарили. Чем Хабиб великий? 29-0? Ну и кому они нужны? Три защиты титулов против ударников сделали его величие? Хватит смешить людей, пожалуйста) Федор стоял у истоков ММА и всегда будет иконой, масштаб которой гораздо больше, чем у Хабиба и никакие нолики это не перекроют
У великого хабиба всего 13 боёв в юфси ,а топовых боёв 3- Конор , порье , гейджи и все ударники , остальные просто ноунеймы
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Pavelaznaurov
Просто неприятно смотреть на былое величие,понятно деньги,но не стоило того . Имхо…
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Luffy Die
Ответ Гекдениз Кардениз
спустя годы я пересмотрю бои Федора, но бои где труханы нюхают весь бой и подмышки это другой вид боя , а то как Хабиб бегал от Фергюсона и то как Федор выходил с травмами против топ бойцов и побеждал вот вкличие и сила духа , а не ген осторожности
от Фергюсона никто и никогда не бегал, хватит уже свои фантазии на каждом углу писать
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Адекватник
Ответ Clover
Какие тут чудеса? Вот бой против Мальдонадо был "чудом". После него Федор закончился как спортсмен и как человек, обладающий критическим мышлением по отношению к своему спортивному будущему.
Это все ерунда. После мальдонадо федор провел еще несколько интресных и ярких боев для своего уровня и возраста. Но Бейдер - другой уровень. Это как против Немкова выйти Федору... Без шансов. Одно дело ветеранские разборки, другое дело - реальный спорт мирового уровня...
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Александр Г.
Ответ Лютый альбинос
У Емельяненко был только один шанс - попасть первым (это он ещё умеет). К сожалению, не попал. Впрочем это никак не отменяет факт, что Фёдор остаётся абсолютно величайшим бойцом в истории ММА.
Какой он великий . Мешок. Джон джонс джонс великий
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Гекдениз Кардениз
Ответ kolob
Как уже не раз было сказано, Федору надо было давно заканчивать. Так смазать конец великой карьеры ещё надо суметь. Я начинал смотреть ММА из-за последнего императора, тогда он был все равно что бог. К изменениям в ММА Федор оказался не готов, все тот же стиль, все та же подготовка к боям, никакого развития. В моих глазах он все равно останется последним императором!
он сам говорил то что уже не тянет тех нагрузок которые требуются отсюда и результат , то что будь он молодым он бы так же побеждал бы топов тут сомнений у меня лично нет , на пике карьеры он бился с разноплановыми бойцами ударниками и борцами и побеждал , были и фрик бои против япошек ну и были топ зарубы которые он вывозил , все пишут ой все поменялось да ничего не поменялось каждый боец разный стиль в бою с тем же Орловским который так же дрался как и всякие Ганы итд итп он просто подловил его и вглушняк отправил , тут единственное в чем он неконкурентен это возраст будь он молодым Бейдер бы вобще не попал бы по нему а тут уже все реакции нет пропускает
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Гекдениз Кардениз
Ответ Isa Babaev
Вот поэтому Хабиб великий ушел на пике с 0 поражением , а Федор хоть и легенда но последние 5-7 лет просто позориться на весь мир
спустя годы я пересмотрю бои Федора, но бои где труханы нюхают весь бой и подмышки это другой вид боя , а то как Хабиб бегал от Фергюсона и то как Федор выходил с травмами против топ бойцов и побеждал вот вкличие и сила духа , а не ген осторожности
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Александр Иванов
Увы, возраст не обманешь. Тревожный звонок прозвенел в 2008 (поражение на ЧМ по боевому самбо), а после боя с Бигфутом Силвой в феврале 2011 иллюзий уже не осталось.
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Montenegro Serbian
Ответ Влад Буся
Не понятно, почему на финальный бой, не выбрал очередного индуса без опыта в мма. Очень очевидно было, что он снова проиграет в первом раунде. Странное завершение карьеры.
Так за неизвестного индуса наверняка заплатили бы неизвестно какую маленькую сумму. А тут явно побольше насыпали в личку за фамилию соперника (всё-таки как никак действующий чемпион).
Но мне тут писали, что он не за деньги топит, а просто выходит на бои потому-что ему это в кайф, т.к это любимое дело всей его жизни.

Ну правда мы не узнаем.
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Montenegro Serbian
Ответ Лютый альбинос
У Емельяненко был только один шанс - попасть первым (это он ещё умеет). К сожалению, не попал. Впрочем это никак не отменяет факт, что Фёдор остаётся абсолютно величайшим бойцом в истории ММА.
У Емельяненко был только один шанс - попасть первым (это он ещё умеет)
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А с чего ты взял?
Чтобы попасть первым и отправить спать соперника, нужно две важных составляющих:
1) Скорость (чтобы соперник не успел среагировать и закрыть удар).
2) Сила (чтобы удар был как кувалдой, условно говоря).

И сила (где удар должен быть достаточно мощным и акцентированным чтобы "потушить" проф.бойца не самого плохо уровня) и скорость с годами уходят.

Так что только в теории Фёдор это всё ещё умеет. На практике мы этого уже давно не видели.
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Andre*
Ответ Symba
Да лучше бы за 3 дня. Меньше ребят бы полегло. Непонятно, чему ты радуешься. И, это... когда всё закончится, не пропадай.
Лучше бы вас вообще не было, и не было бы войны.
Когда все закончится ты может и узнаешь, если повезёт тебе не оказаться в окопах
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Андрей Карцев
Фёдор все равно останется величайшим бойцом!!!
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Лютый альбинос
Ответ Enisei08
с 2002 по 2005/6 Федор побеждал объективно сильнейших, дальше.. уже чередовал конкурентные бои с проходными, именно тогда ему нужно было переходить в UFC.. 4-5 лет доминации, не 10 лет все-таки..
Топовых бойцов Фёдор начал побеждать ещё в 2000 году. С 2002 года он уже разносил легенд. Первое поражение в 2010-м.
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Александр Степанов
Ответ Isa Babaev
Вот поэтому Хабиб великий ушел на пике с 0 поражением , а Федор хоть и легенда но последние 5-7 лет просто позориться на весь мир
Как вы запарили. Чем Хабиб великий? 29-0? Ну и кому они нужны? Три защиты титулов против ударников сделали его величие? Хватит смешить людей, пожалуйста)
Федор стоял у истоков ММА и всегда будет иконой, масштаб которой гораздо больше, чем у Хабиба и никакие нолики это не перекроют
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Kirill Lacyk
Проиграл и проиграл. Реалисты не были удивлены, а что ушел таким образом - его личный выбор. Смириться со старостью сложно, но это неизбежно. Как итог: заплатил ценой двумя разгромными поражениями. Хотя по его лицу не скажешь, что он расстроился, значит Федя знал на что шел. Был план попасть шальной, но акела промахнулся, теперь на покой. ушел с облегчением и при деньгах, повидав других легенд.
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Enisei08
Ответ Лютый альбинос
Какая разница когда он ушёл? Важно лишь что он делал на пике. Кто ещё 10 лет абсолютно безраздельно доминировал в ММА над лучшими бойцами планеты? Никто. Подумаешь в 46 лет проиграл топовому тяжеловесу. И что?
с 2002 по 2005/6 Федор побеждал объективно сильнейших, дальше.. уже чередовал конкурентные бои с проходными, именно тогда ему нужно было переходить в UFC..
4-5 лет доминации, не 10 лет все-таки..
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Александр Степанов
Ответ Enisei08
Шутка древняя, но опять пол-России поднял, а сам спать лег..
Так не поднимался бы, стонота
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Symba
Ответ Алексей Воскресенский
Из рубрики: За три дня до Киева
Да лучше бы за 3 дня. Меньше ребят бы полегло. Непонятно, чему ты радуешься. И, это... когда всё закончится, не пропадай.
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svas17
Ответ SerGa
На это больно смотреть…Ну вот зачем Федору это надо было? Неужели финансовые трудности?
Нет, финансовые легкости, которые стали постепенно покидать его. Чтобы полегче стало, нужен был ещё один бой.
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Montenegro Serbian
Ответ SerGa
На это больно смотреть…Ну вот зачем Федору это надо было? Неужели финансовые трудности?
Я уже задавал точно такой же вопрос вчера.
Ответы были примерно в таком стиле у всех

"Вряд ли деньги.Просто занимаясь любимым делом всю сознательную жизнь очень сложно всё бросить. А тут ещё предложения подкидывают"
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Александр Степанов
Ответ SerGa
На это больно смотреть…Ну вот зачем Федору это надо было? Неужели финансовые трудности?
Причем тут трудности? Федор поднимал команду, плюс в своей ветеранской категории смотрелся круто.
Лично у меня вызывает только уважение попытка Федора стать чемпионом.
Он мог бы побить условного Монсона и уйти, но рискнул
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Blast
2.25 на Бейдера в первом раунде, 1.55 в бою. Букмекеры не дураки, в ущерб себе ставить кэфы не будут, значит действительно на Федю кто-то грузил... Но с первых секунд боя было понятно, что это без шансов. Федя уже по клетке нормально перемещаться не может, при отступлении назад центр тяжести перевешивает и тянет за собой. Никакой координации, ловкости и т.д. Печально, что легенда заканчивает так. Это нужно было сделать еще лет 7-8 назад.
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Лютый альбинос
Ответ Enisei08
ушел бы в 2009 году, вопросов нет.. а так.. Федор значительно растерял свое наследие, надо бы это признать. Самые позорные бои в этом плане, даже не поражения в одну калитку, а бои с Монсоном, Мальдонадо, Джексоном..
Какая разница когда он ушёл? Важно лишь что он делал на пике. Кто ещё 10 лет абсолютно безраздельно доминировал в ММА над лучшими бойцами планеты? Никто. Подумаешь в 46 лет проиграл топовому тяжеловесу. И что?
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Anti Ihalainen
Ответ Прогноз Черданцева
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