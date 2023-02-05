В Инглвуде прошел главный бой Bellator 290 между и чемпионом тяжелого веса .

Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде.

Это последний бой в карьере 46-летнего Емельяненко, которую он начал в 2000 году.

Емельяненко дрался против Бейдера в 2019 году и проиграл нокаутом в первом раунде. После этого он выиграл два боя.

Для Бейдера реванш против Емельяненко – третья защита титула. До этого он победил Чейка Сонена и Валентина Молдавского.

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