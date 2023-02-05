Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде. Это последний бой в карьере Федора
В Инглвуде прошел главный бой Bellator 290 между Федором Емельяненко и чемпионом тяжелого веса Райаном Бейдером.
Бейдер нокаутировал Емельяненко в первом раунде.
Это последний бой в карьере 46-летнего Емельяненко, которую он начал в 2000 году.
Емельяненко дрался против Бейдера в 2019 году и проиграл нокаутом в первом раунде. После этого он выиграл два боя.
Для Бейдера реванш против Емельяненко – третья защита титула. До этого он победил Чейка Сонена и Валентина Молдавского.
Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки
Но мне тут писали, что он не за деньги топит, а просто выходит на бои потому-что ему это в кайф, т.к это любимое дело всей его жизни.
Ну правда мы не узнаем.
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А с чего ты взял?
Чтобы попасть первым и отправить спать соперника, нужно две важных составляющих:
1) Скорость (чтобы соперник не успел среагировать и закрыть удар).
2) Сила (чтобы удар был как кувалдой, условно говоря).
И сила (где удар должен быть достаточно мощным и акцентированным чтобы "потушить" проф.бойца не самого плохо уровня) и скорость с годами уходят.
Так что только в теории Фёдор это всё ещё умеет. На практике мы этого уже давно не видели.
Когда все закончится ты может и узнаешь, если повезёт тебе не оказаться в окопах
Федор стоял у истоков ММА и всегда будет иконой, масштаб которой гораздо больше, чем у Хабиба и никакие нолики это не перекроют
4-5 лет доминации, не 10 лет все-таки..
Ответы были примерно в таком стиле у всех
"Вряд ли деньги.Просто занимаясь любимым делом всю сознательную жизнь очень сложно всё бросить. А тут ещё предложения подкидывают"
Лично у меня вызывает только уважение попытка Федора стать чемпионом.
Он мог бы побить условного Монсона и уйти, но рискнул