9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ. Это новый рекорд, прошлый был установлен в 1998 году (8)

Теги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Сент-Луис Миннесота Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ рекорды Владимир Тарасенко Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Андрей Свечников Хоккей

9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ, это новый рекорд.

В турнире «3 на 3» сборных четырех дивизионов приняли участие 9 российских хоккеистов.

Это вратари Игорь ШестеркинРейнджерс»), Илья СорокинАйлендерс») и Андрей Василевский («Тампа»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Никита КучеровТампа»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Андрей Свечников («Каролина»). 

Прежний рекорд был установлен в 1998 году, когда Матч звезд впервые проходил в формате противостояния сборных Северной Америки и мира.

В состав сборной мира тогда попали 8 россиян – вратарь Николай Хабибулин, защитники Вячеслав Фетисов, Сергей Зубов, Дмитрий Миронов и Игорь Кравчук, нападающие Павел Буре, Валерий Каменский и Игорь Ларионов. 

В 2008 году на Матче звезд выступили 7 россиян – вратарь Евгений Набоков, защитники Андрей Марков и Сергей Гончар, форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. 

Фото: соцсеть Андрея Василевского. 

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivanzhu90
Ответ Ксения Ильина
Сын Тарасенко
Спасибо, не знал что у Тарасенко есть пасынок, разница всего 16 лет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксения Ильина
Ответ ivanzhu90
Кто сфотался между Овечкиным и Тарасенко?
Сын Тарасенко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivanzhu90
Кто сфотался между Овечкиным и Тарасенко?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Montenegro Serbian
Кстати, ребята молодцы что не обломались замутить совместное фото чисто русской компанией.
Всё-таки в свете событий последних лет, могли подумать что рисковать не стоит, привлекая к себе внимание таким способом.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
Тарасенко занимает чье-то место.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KirGre
Ещё и Азаренко в жюри, Бетмэн нормально так угорает над всеми
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Пузиков
Приятно смотреть))))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Доу
Так там же одни русофобы?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Наши рулят👍👍👍
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий