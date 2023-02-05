9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ. Это новый рекорд, прошлый был установлен в 1998 году (8)
9 россиян сыграли на Матче звезд НХЛ, это новый рекорд.
В турнире «3 на 3» сборных четырех дивизионов приняли участие 9 российских хоккеистов.
Это вратари Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Андрей Свечников («Каролина»).
Прежний рекорд был установлен в 1998 году, когда Матч звезд впервые проходил в формате противостояния сборных Северной Америки и мира.
В состав сборной мира тогда попали 8 россиян – вратарь Николай Хабибулин, защитники Вячеслав Фетисов, Сергей Зубов, Дмитрий Миронов и Игорь Кравчук, нападающие Павел Буре, Валерий Каменский и Игорь Ларионов.
В 2008 году на Матче звезд выступили 7 россиян – вратарь Евгений Набоков, защитники Андрей Марков и Сергей Гончар, форварды Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Павел Дацюк.
Фото: соцсеть Андрея Василевского.
Всё-таки в свете событий последних лет, могли подумать что рисковать не стоит, привлекая к себе внимание таким способом.