Губерниев о словах братьев Бо про Россию: «Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, которые не поддержали допуск россиян к международным стартам.

«А почему они не выступают против того, что Анна Вяхирева выступает за норвежскую команду (гандбольный «Вайперс Кристиансанд» – Sports.ru)? Может, их просто там слушать не будут и их мнение никакого значения не имеет от слова совсем?

Вяхирева – это как Овечкин в хоккее, лучшая гандболистка мира. То есть одним, получается, можно, а другим нельзя. Я очень рад за Вяхиреву, нужно отдать должное тем, кто её приглашал в Норвегию.

Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают. Это не им решать. Если нас допустят, будут выступать и соревноваться с нами. Если они вякнут про Вяхиреву, то их заткнут сразу за секунду, потому что женский гандбол в Норвегии – это огромный бизнес, с учетом того, что ее команда должна выигрывать национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

Мы слышали, что шведские хоккеисты выступали против Малкина, Овечкина и Василевского? Молчат в тряпку, играют и радуются. А здесь просто – давайте выступим. Ну давайте ребят, просто вас никто слушать не будет.

Решение об участии российских спортсменов будут принимать другие люди, это точно не братья Бо. Они говорят «если бы», а у меня другая информация, что все рады были бы нас видеть. Мы не говорим про политиков, речь идет про спортсменов. То есть они поддерживают дискриминацию по национальному признаку», – сказал Губерниев.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»