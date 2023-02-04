Губерниев о словах братьев Бо про Россию: «Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают»

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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал норвежских биатлонистов Тарьея и Йоханнеса Бо, которые не поддержали допуск россиян к международным стартам.

«А почему они не выступают против того, что Анна Вяхирева выступает за норвежскую команду (гандбольный «Вайперс Кристиансанд» – Sports.ru)? Может, их просто там слушать не будут и их мнение никакого значения не имеет от слова совсем?

Вяхирева – это как Овечкин в хоккее, лучшая гандболистка мира. То есть одним, получается, можно, а другим нельзя. Я очень рад за Вяхиреву, нужно отдать должное тем, кто её приглашал в Норвегию.

Уровень лицемерия чудовищный, лезут туда, где их мнения не спрашивают. Это не им решать. Если нас допустят, будут выступать и соревноваться с нами. Если они вякнут про Вяхиреву, то их заткнут сразу за секунду, потому что женский гандбол в Норвегии – это огромный бизнес, с учетом того, что ее команда должна выигрывать национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

Мы слышали, что шведские хоккеисты выступали против Малкина, Овечкина и Василевского? Молчат в тряпку, играют и радуются. А здесь просто – давайте выступим. Ну давайте ребят, просто вас никто слушать не будет.

Решение об участии российских спортсменов будут принимать другие люди, это точно не братья Бо. Они говорят «если бы», а у меня другая информация, что все рады были бы нас видеть. Мы не говорим про политиков, речь идет про спортсменов. То есть они поддерживают дискриминацию по национальному признаку», – сказал Губерниев.

Тарьей Бо о возможном возвращении России: «МОК постоянно делает неправильный выбор. Россия – финансово сильная держава, и это сказывается»

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9 комментариев

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Afinogenov
Ответ Дешариковизация
А кто твоё мнение спрашивает, майонез?
Ну, наверное, журналисты)
Губер - публичная личность, таким и задают вопросы. Нравится он нам или нет.

И зачем Спортс публикует его мнение по десять раз на день? Знают же, что он здесь собирает кучу комментариев - а вы и рады делать контент.

Вот тебе и "зачем?".
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Павел Мельников
Норвежских биатлонистов их слова уж точно не красят. Но Губерниев про "лезут туда, где их не спрашивают" - очень хорошо с себя срисовал.
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Геннадий Тимченко
Ответ Дешариковизация
А кто твоё мнение спрашивает, майонез?
почему Губерниев говорить:НАС❓Он действующий спортсмен или его действующие (кто именно❔) спортсмены уполномочили❓🤔🤦
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Darshan
При чем здесь командные виды спорта, где другая логика? И Овечкин никак сейчас не лучший хоккеист мира - пусть выдающийся, но заканчивает карьеру и уже сдает.
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Melnikov1968
У нас также поступают:звонит корреспондент, задаёт вопросы, человек выражает мнение, озвучивает свою позицию, при этом никак не влияя на принятие итогового решения.
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Дмитрий Сологубов
Ну, самого-то Губерниева все в мире слушают, это точно.Его-то мнение решает.
Боже, какой позор!Во что превращается российский спорт, в половую тряпку...
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Deutsche Fan
Лицемеры рассуждают о лицемерии)
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+2
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Биатлонная зима
Бардак и только
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Дешариковизация
А кто твоё мнение спрашивает, майонез?
+8
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+8
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