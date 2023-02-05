Леброн Джеймс набрал 27 очков в матче с «Пеликанс». До рекорда Карима Абдул-Джаббара осталось 36 очков

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки Новый Орлеан НБА Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приближается к рекорду НБА по количеству очков за карьеру.

В субботу во встрече с «Пеликанс» (126:131) Джеймс записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач.

Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти обладателя данного достижения Карима Абдул-Джаббара (38 387).

На следующей неделе «Лейкерс» проведут два домашних матча – против «Оклахомы» во вторник и против «Милуоки» в четверг. Учитывая среднюю результативность 38-летнего Джеймса в нынешнем сезоне в 30,0 очка за игру, он должен побить рекорд в одной из предстоящих домашних встреч.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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2 комментария

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TurboMen
Очень блеклая игра Леброна, тем удивительно что снова выбил свою норму. Снова трёхи 1 из 7, бесконечная игра на Дэвиса, походу рекорд мешает Леброну, сильное давление и как следствие не очень удачная игра.
Удивительно что и с Дэвисом проигрывают щит, сегодняшняя команда была похожа на ту что начинала сезон, а ведь приближается уже последняя треть сезона...
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Evgeniy 72
По закону жанра должен набрать с Оклахомой ровно 35 очков, и сравняться с Каримом. А с Милуоки первым же броском побить рекорд. Билеты по рекордным ценам на две игры подряд, и зрители обеих встреч будут довольны.
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