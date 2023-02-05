Леброн Джеймс набрал 27 очков в матче с «Пеликанс». До рекорда Карима Абдул-Джаббара осталось 36 очков
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приближается к рекорду НБА по количеству очков за карьеру.
В субботу во встрече с «Пеликанс» (126:131) Джеймс записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач.
Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти обладателя данного достижения Карима Абдул-Джаббара (38 387).
На следующей неделе «Лейкерс» проведут два домашних матча – против «Оклахомы» во вторник и против «Милуоки» в четверг. Учитывая среднюю результативность 38-летнего Джеймса в нынешнем сезоне в 30,0 очка за игру, он должен побить рекорд в одной из предстоящих домашних встреч.
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