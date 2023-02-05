Форвард «Лейкерс» приближается к рекорду НБА по количеству очков за карьеру.

В субботу во встрече с «Пеликанс» (126:131) Джеймс записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач.

Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти обладателя данного достижения (38 387).

На следующей неделе «Лейкерс» проведут два домашних матча – против «Оклахомы» во вторник и против « » в четверг. Учитывая среднюю результативность 38-летнего Джеймса в нынешнем сезоне в 30,0 очка за игру, он должен побить рекорд в одной из предстоящих домашних встреч.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»