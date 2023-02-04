Матч звезд НХЛ. Тихоокеанский дивизион сыграет с Центральным, Столичный – с Атлантическим

Теги результаты Матч звезд НХЛ НХЛ Хоккей

Во Флориде пройдет Матч звезд НХЛ в формате 3 на 3.

Тихоокеанский дивизион сыграет с Центральным в первом полуфинальном матче, Столичный – с Атлантическим во втором. Победители встретятся в финале.

Центральный дивизион – Тихоокеанский дивизион – 23:00

Столичный дивизион – Атлантический дивизион – 00:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Овечкин-младший – главный герой, Макдэвид – машина (но не всегда), а Шестеркин круто бросает по сапбордам. Конкурсы Матча звезд НХЛ – кайф!

Матч всех звезд НХЛ-2023: участники, расписание, где смотреть

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
За Атлантику! :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий