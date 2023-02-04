НБА. «Лейкерс» в гостях у «Нового Орлеана», «Голден Стэйт» примет «Даллас» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

«Лейкерс» в гостях сыграют с «Новым Орлеаном», на счету которого 10 поражений подряд. В этой встрече звездный форвард калифорнийцев Леброн Джеймс может превзойти рекорд НБА по количеству очков за карьеру. Джеймсу нужно набрать 64 очка, чтобы обогнать легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» в борьбе за плей-офф примет «Даллас» Луки Дончича, который является одним из главных претендентов на MVP сезона.

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Вашингтон
Дата проведения
5 февраля, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Лейкерс
Дата проведения
5 февраля, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Клипперс
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Детройт – Финикс
Дата проведения
5 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Портленд
Дата проведения
5 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Хьюстон
Дата проведения
5 февраля, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Милуоки – Майами
Дата проведения
5 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Даллас
Дата проведения
5 февраля, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Денвер – Атланта
Дата проведения
5 февраля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Фёдор Молчанов
Походу Леброн выходной берет.
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I'mNotChrisPaul
Сегодня надо Леброну обновлять карьер-хай
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Xell
Лейкерс играют в гостях)) Если выиграют будут в 1победе от Юты и попадания в плей инн
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