Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 9 матчей.

«Лейкерс» в гостях сыграют с « », на счету которого 10 поражений подряд. В этой встрече звездный форвард калифорнийцев может превзойти рекорд НБА по количеству очков за карьеру. Джеймсу нужно набрать 64 очка, чтобы обогнать легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Действующий чемпион « » в борьбе за плей-офф примет « » , который является одним из главных претендентов на MVP сезона.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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