«Барса» рассматривает размещение рекламы на шортах, чтобы улучшить финансовое положение. Это может принести 5 млн евро за сезон
«Барселона» продолжает искать новых спонсоров.
Как сообщает Mundo Deportivo, клуб рассматривает возможность размещения рекламы на шортах игроков. Считается, что это поможет каталонскому клубу улучшить свое финансовое положение и смягчить ограничения в плане финансового фэйр-плей.
Сделка с новыми потенциальными спонсорами может приносить клубу дополнительные 5 миллионов евро за сезон. Он уже получил несколько предложений. Ранее «Барса» не размещала рекламу на шортах, но это делали другие клубы Ла Лиги – например, «Мальорка» и «Эспаньол».
Также отмечается, что технологический бренд Philips хочет разместить рекламу на рукавах футболок «Барселоны». Если стороны начнут сотрудничество в этом сезоне, то до его завершения «блауграна» заработает 2-3 миллиона евро, а в будущем ее доходы от этой сделки составят 8-9 миллионов евро за сезон.
Не форма, а рекламный проспект
и это всего за 5 млн, 1/3 зп Левы