«Барса» рассматривает размещение рекламы на шортах, чтобы улучшить финансовое положение. Это может принести 5 млн евро за сезон

Теги Барселона Ла Лига бизнес деньги Футбол

«Барселона» продолжает искать новых спонсоров. 

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб рассматривает возможность размещения рекламы на шортах игроков. Считается, что это поможет каталонскому клубу улучшить свое финансовое положение и смягчить ограничения в плане финансового фэйр-плей. 

Сделка с новыми потенциальными спонсорами может приносить клубу дополнительные 5 миллионов евро за сезон. Он уже получил несколько предложений. Ранее «Барса» не размещала рекламу на шортах, но это делали другие клубы Ла Лиги – например, «Мальорка» и «Эспаньол».

Также отмечается, что технологический бренд Philips хочет разместить рекламу на рукавах футболок «Барселоны». Если стороны начнут сотрудничество в этом сезоне, то до его завершения «блауграна» заработает 2-3 миллиона евро, а в будущем ее доходы от этой сделки составят 8-9 миллионов евро за сезон.

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12 комментариев

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tolstiy
из клуба- никогда не будем размещать рекламу на груди, до забить всё рекламой- всего 15 лет....
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Акира_1
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Ещё могут рекламу на своих глорах размещать, чтобы от последних хоть какая-то польза была)
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Максим Табаран
скоро будут как ЦСКА
Не форма, а рекламный проспект

и это всего за 5 млн, 1/3 зп Левы
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Ебздрогыч
Эх, а ведь не так давно у Барсы на форме была только реклама Юнисеф, да еще и бесплатная...
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Ебздрогыч
Будет не форма, а газета объявлений
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White Buddha
ФК Папереть
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Можно на футболистах ещё рекламные наколки делать
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pit4er
Выражение "продать жопу" обретает новый смысл
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Михо
А было время Барса принципиально не размещала рекламу на форме
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Гамаль Хайдаров
Дальше будет реклама на лбу футболистов
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Konstar
Скоро форма Барсы будет как газета «Из рук в руки» (если кто ещё помнит такую)
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Karl0709
Вроде мелочь а приятно 😁
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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