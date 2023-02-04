«Барса» рассматривает размещение рекламы на шортах, чтобы улучшить финансовое положение. Это может принести 5 млн евро за сезон

« » продолжает искать новых спонсоров.

Как сообщает Mundo Deportivo, клуб рассматривает возможность размещения рекламы на шортах игроков. Считается, что это поможет каталонскому клубу улучшить свое финансовое положение и смягчить ограничения в плане финансового фэйр-плей.

Сделка с новыми потенциальными спонсорами может приносить клубу дополнительные 5 миллионов евро за сезон. Он уже получил несколько предложений. Ранее «Барса» не размещала рекламу на шортах, но это делали другие клубы – например, «Мальорка» и «Эспаньол».

Также отмечается, что технологический бренд Philips хочет разместить рекламу на рукавах футболок «Барселоны». Если стороны начнут сотрудничество в этом сезоне, то до его завершения «блауграна» заработает 2-3 миллиона евро, а в будущем ее доходы от этой сделки составят 8-9 миллионов евро за сезон.