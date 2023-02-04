Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Тулузу», «Ренн» против «Лилля», «Монако» Головина сыграет с «Клермоном» завтра

« » примет «Тулузу» в стартовом матче 22-го тура Лиги 1.

Также в субботу « » сыграет с « ».

В воскресенье « » Александра Головина сыграет с «Клермоном» на выезде, « » – с « », «Марсель» примет «Ниццу».

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1