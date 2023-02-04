Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Тулузу», «Ренн» против «Лилля», «Монако» Головина сыграет с «Клермоном» завтра

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«ПСЖ» примет «Тулузу» в стартовом матче 22-го тура Лиги 1.

Также в субботу «Ренн» сыграет с «Лиллем». 

В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Клермоном» на выезде, «Ланс» – с «Брестом», «Марсель» примет «Ниццу». 

Чемпионат Франции

22-й тур

ПСЖ – Тулуза
Дата проведения
4 февраля, 19.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Труа – Лион
Дата проведения
4 февраля, 21.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Лилль
Дата проведения
4 февраля, 23.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Монако
Дата проведения
5 февраля, 15.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – Реймс
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Аббе-Дешам»
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Страсбур – Монпелье
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Ля Мено»
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Аяччо – Нант
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Стад Франсуа Коти»
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Лорьян – Анжер
Дата проведения
5 февраля, 17.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Ланс
Дата проведения
5 февраля, 19.05, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Ницца
Дата проведения
5 февраля, 22.45, «Оранж Велодром»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

2 комментария

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che kaif
Allez Paris💪🇲🇫
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rigobersong
Опять ГОАТу тащить всех в одиночку:)
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