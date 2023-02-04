Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Тулузу», «Ренн» против «Лилля», «Монако» Головина сыграет с «Клермоном» завтра
«ПСЖ» примет «Тулузу» в стартовом матче 22-го тура Лиги 1.
Также в субботу «Ренн» сыграет с «Лиллем».
В воскресенье «Монако» Александра Головина сыграет с «Клермоном» на выезде, «Ланс» – с «Брестом», «Марсель» примет «Ниццу».
22-й тур
- Дата проведения
- 4 февраля, 19.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 4 февраля, 21.00, «Cтад де л`Об»
- Дата проведения
- 4 февраля, 23.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 5 февраля, 15.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Стад Франсуа Коти»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.05, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 5 февраля, 22.45, «Оранж Велодром»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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