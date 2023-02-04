Хореограф группы Тутберидзе: «Не нужно соглашаться и выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Это очередной плевок нам в лицо»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом.

«Мое мнение, что не нужно соглашаться и выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Это очередной плевок нам в лицо, здесь нельзя утереться и принять, у нас должна быть гордость.

У нас прекрасная страна, умные люди, талантливые спортсмены, художники, деятели культуры искусств, ученые. Сколько можно все это постоянно терпеть? Нельзя соглашаться ни в коем случае, они в очередной раз хотят вытереть о нас ноги – и мы не должны принимать это никаким образом.

Мы гордая и достойная страна, не должны этого допустить. Вы могли допустить, что во время СССР Европа или Запад могли сделать такую провокацию и мы бы на это повелись? Я думаю, вряд ли.

Я понимаю, что это мечта многих спортсменов, они в это вкладываются с самого детства, это естественно, но здесь есть понятия Родина, Держава – и иногда надо постоять за свою страну. Идти на это образно означает, что вам плюнули в лицо, а вы утерлись. Для меня это неприемлемо. Для кого-то, может, приемлемо.

Придет время, они сами будут нас просить вернуться – и все станет на свои места. Когда закончится вся эта русофобия, политика и вся эта история. Если мы допустим сейчас вытирание ног о нас, то безнаказанность порождает беспредел, что сейчас, в общем, и творится.

Сейчас просят выступить под нейтральным флагом, а дальше что попросят, встать на колени?» – сказал Железняков.

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