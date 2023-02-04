Хореограф группы Тутберидзе: «Не нужно соглашаться и выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Это очередной плевок нам в лицо»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что российские спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом.

«Мое мнение, что не нужно соглашаться и выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Это очередной плевок нам в лицо, здесь нельзя утереться и принять, у нас должна быть гордость.

У нас прекрасная страна, умные люди, талантливые спортсмены, художники, деятели культуры искусств, ученые. Сколько можно все это постоянно терпеть? Нельзя соглашаться ни в коем случае, они в очередной раз хотят вытереть о нас ноги – и мы не должны принимать это никаким образом.

Мы гордая и достойная страна, не должны этого допустить. Вы могли допустить, что во время СССР Европа или Запад могли сделать такую провокацию и мы бы на это повелись? Я думаю, вряд ли.

Я понимаю, что это мечта многих спортсменов, они в это вкладываются с самого детства, это естественно, но здесь есть понятия Родина, Держава – и иногда надо постоять за свою страну. Идти на это образно означает, что вам плюнули в лицо, а вы утерлись. Для меня это неприемлемо. Для кого-то, может, приемлемо.

Придет время, они сами будут нас просить вернуться – и все станет на свои места. Когда закончится вся эта русофобия, политика и вся эта история. Если мы допустим сейчас вытирание ног о нас, то безнаказанность порождает беспредел, что сейчас, в общем, и творится.

Сейчас просят выступить под нейтральным флагом, а дальше что попросят, встать на колени?» – сказал Железняков.

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21 комментарий

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HoratioH
>Мы гордая и достойная страна

К сожалению, давно уже нет
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juliamart
Что-то мне подсказывает, что Этери думает иначе)
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Дмитрий
Ответ Алекс Я
Психиатрия-это то ,что ты пишешь.
Обиделся? Еще до диагноза не дошли, а ты уже в слезы))
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natetinain
Ответ Алекс Я
Психиатрия-это то ,что ты пишешь.
разве было про "зачем нам такой мир, если там не будет ссср"?
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Iuasamotu
Железняков отчасти прав. Как воевать с соседним народом, так все тельняшки на груди рвут. А как запахло ароматом цивилизованного мира, так готовы, хоть тушкой, хоть чучелом бежать на этот зов природы
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KMR
т.е раньше плевки не смущали,а тут разнылся
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Тайга86
А почему он говорит только про 2024 год? Надо было добавить и 2026...Тем более летняя и зимняя Олимпиады...Или лишить наших спортсменов в 24-м всех их целей и надежд нормально, а про 26-й тактично промолчать пока?...на всякий случай...
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JL JL
неправильно говоришь. Не плевок, а харчок прямо на кривую физио.
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Misha Ivankov
Может пусть сами спортсмены решают, ехать им на олимпиаду или нет? А то много умных чушек развелось. Люди половину жизни отдают ради олимпиады.
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expertmer2020
– и иногда надо постоять за свою страну.

И это наш патриот.
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waleri
Диана и ее мама тоже так считают?
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Алекс Я
Ответ Дмитрий
СССР, при всем своем противопоставлении себя Западу, не создавал подобных невменяемых ситуаций, какие творит РФ-психиатрия.
Психиатрия-это то ,что ты пишешь.
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Алекс Я
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Расскажи это спортсмену который всю жизнь к этому готовился
Спортсмены такие же граждане России ,как и все.они отлично всё понимают.уверен,они это поддерживают.
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Фёдор Молчанов
ты бы книжек почитал чтоли, исторических например.
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Irina Kistler
Ответ prist
Расскажи это на Донбассе
наверное и ради них, Железняков прав
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Katerina Sunny
Железнякову ничего не мешало рассказывать утираясь про победы фигуристок.
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prist
Ответ Исмаилгаджи Хачалов
Расскажи это спортсмену который всю жизнь к этому готовился
Расскажи это на Донбассе
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Петр Оберстов
Абсолютно согласен
+4
-4
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Дмитрий
СССР, при всем своем противопоставлении себя Западу, не создавал подобных невменяемых ситуаций, какие творит РФ-психиатрия.
+1
-3
-2
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Исмаилгаджи Хачалов
Расскажи это спортсмену который всю жизнь к этому готовился
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Нурсултан Хамзаев
Хореограф группы Тутберидзе: «Не нужно соглашаться и выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2024. Это очередной плевок нам в лицо- Забыл добавить Беги, **** беги))
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