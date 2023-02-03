Лыжи. Кубок мира. Нисканен, Клэбо, Рете, Крюгер, Пеллегрино, Халварссон, Холунн, Гульберг пробегут коньковую «разделку» на 10 км

4 февраля в Тоблахе на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет мужская гонка на 10 км свободным стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 17:00 по московскому времени.

Старт-лист

23. Юхан Хагстрем (Швеция)

37. (Норвегия)

40. (Финляндия)

42. (Норвегия)

44. Дидрик Тенсет (Норвегия)

46. (Норвегия)

48. ( )

50. Франческо де (Италия)

52. (Швеция)

58. (Норвегия)

64. Холунн (Норвегия)

66. Симен Хегстад (Норвегия)