Лыжи. Кубок мира. Нисканен, Клэбо, Рете, Крюгер, Пеллегрино, Халварссон, Холунн, Гульберг пробегут коньковую «разделку» на 10 км

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4 февраля в Тоблахе на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет мужская гонка на 10 км свободным стилем. 

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 17:00 по московскому времени. 

Старт-лист 

23. Юхан Хагстрем (Швеция) 

37. Харальд Амундсен (Норвегия)

40. Ииво Нисканен (Финляндия) 

42. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 

44. Дидрик Тенсет (Норвегия) 

46. Шюр Рете (Норвегия) 

48. Федерико Пеллегрино (Италия

50. Франческо де Фабиани (Италия) 

52. Калле Халварссон (Швеция) 

58. Пол Гульберг (Норвегия) 

64. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) 

66. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 

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1 комментарий

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Грюденфельдер
Шведы новоиспеченного чемпиона Сандстрема подвезли, ещё вчера выиграл и не собирался на КМ , оперативно работают.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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