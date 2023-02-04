Головин интересен дортмундской «Боруссии». Агент игрока подтвердил

Теги Боруссия Дортмунд Монако премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Клюев Александр Головин агенты Футбол

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Александру Головину.

По данным Metaratings.ru, немецкий клуб заинтересова в услугах хавбека, но пока не обращался в «Монако» по переходу.

«Боруссия» интересуется Головиным», – подтвердил агент футболиста Александр Клюев для Metaratings.ru.

Отмечается, что сам Головин не против перехода в Бундеслигу.

В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

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44 комментария

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korysh
супер вариант. Не думал о таком, но возможно идеальный для Головина. И лига, и клуб.
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korysh
супер вариант. Не думал о таком, но возможно идеальный для Головина. И лига, и клуб.
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Жаргал Шадапов
Ответ Алексей Гусев
А я бы хотел его видеть в СериАле...
В Юве нынешнем сто процентов бы стал бы основным
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stee
Ответ Влад Безруков
По имени - нет По объёму работы Саша очень схож с Беллингемом Да и функционал у них очень схож Просто сейчас Саня играет больше в атаку, но сыграть на позиции Беллингема он может
О каком объёме речь? Джуд играет без замен каждый матч. Головина же часто меняют на 60-70 минутах.
Саня, конечно, "цепной пёс" в единоборствах, но играет уже давным-давно левого инсайда. Как исполнять центрального бокс-ту-бокса, наверное, уже и забыл. Там игроков нужно будет держать, подстраховывать защитников и т.п.
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Жаргал Шадапов
Ответ Autumn rain
Дортмунд это прекрасно, только вот совсем не вижу, кого Головин мог бы вытеснить из основы. Слишком много сильных или перспективных исполнителей на атакующие позиции. А глухой запас в таком возрасте уже никуда не годится.
Беллингем уйдет, Ройс не стабилен в плане здоровья, Дахуд слабый, Рейна с Брандтом могут на флангах играть
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Patriarkh Kirill
Саня, надо ехать! Думать даже не стоит.
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Kazadoev
Было бы супер!!
Мне кажется, футбол дортмундцев стилистически ему подходит.
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Crenk
Ответ Pikachu Pikachu
Эвертон круче Дортмунда?
Это АПЛ как никак
0
-1
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AMORR 987
Саша уже давно заслужил повышение но вряд-ли его готовы продать меньше чем за 50 млн а Боруссия не готова такие деньги платить.
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Vaksinator
на повышение пойдет, красавчик
+1
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Жаргал Шадапов
Ответ sebastian1410
Источник - Metaratings. Можно даже не читать))
Агент подтвердил, что может быть надежнее?
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Артем Иванов
Саня топ, тут от него зависит куда дальше
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хавбек+
замена Ройсу?
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Алексей Лукьянов
Очень даже неплохой вариант для Саши
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Сергей Галынский
Однозначно переходить
👍
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Pikachu Pikachu
Ответ Autumn rain
Дортмунд это прекрасно, только вот совсем не вижу, кого Головин мог бы вытеснить из основы. Слишком много сильных или перспективных исполнителей на атакующие позиции. А глухой запас в таком возрасте уже никуда не годится.
Скорее всего на место Беллингема, который с вероятностью 99% летом уходит.
+1
0
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Алексей Александрович
А там и до Баварии рукой подать а это уже топ уровень
+2
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Pikachu Pikachu
Ответ Мимо Ве́рнер
Очень надеюсь, что Саша пойдет на повышение, не Ньюкасл или Эвертон конечно, которые тоже им интересовались, но Дортмунд тоже шикарный вариант
Эвертон круче Дортмунда?
+1
0
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Shuller18
Так ТО уже закрылось, на будущее если только
0
0
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ILshat Sabitov
вместо ерлинга
0
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Влад Безруков
Ответ Autumn rain
Дортмунд это прекрасно, только вот совсем не вижу, кого Головин мог бы вытеснить из основы. Слишком много сильных или перспективных исполнителей на атакующие позиции. А глухой запас в таком возрасте уже никуда не годится.
Саня сейчас сильнее каждого игрока полузащиты Боруссии, за исключением Беллингема
+1
-4
-3
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Мимо Ве́рнер
Очень надеюсь, что Саша пойдет на повышение, не Ньюкасл или Эвертон конечно, которые тоже им интересовались, но Дортмунд тоже шикарный вариант
+1
-1
0
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Влад Безруков
Ответ simplehumble
При всем уважении к Саше. Он ни разу не замена Биллингему
По имени - нет
По объёму работы Саша очень схож с Беллингемом
Да и функционал у них очень схож
Просто сейчас Саня играет больше в атаку, но сыграть на позиции Беллингема он может
+3
0
+3
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Autumn rain
Дортмунд это прекрасно, только вот совсем не вижу, кого Головин мог бы вытеснить из основы. Слишком много сильных или перспективных исполнителей на атакующие позиции. А глухой запас в таком возрасте уже никуда не годится.
+1
-1
0
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sebastian1410
Источник - Metaratings. Можно даже не читать))
+3
-1
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