Дортмундская « » проявляет интерес к .

По данным Metaratings.ru, немецкий клуб заинтересова в услугах хавбека, но пока не обращался в «Монако» по переходу.

«Боруссия» интересуется Головиным», – подтвердил агент футболиста для Metaratings.ru.

Отмечается, что сам Головин не против перехода в Бундеслигу.

В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с « » рассчитан до лета 2024 года.