Головин интересен дортмундской «Боруссии». Агент игрока подтвердил
Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Александру Головину.
По данным Metaratings.ru, немецкий клуб заинтересова в услугах хавбека, но пока не обращался в «Монако» по переходу.
«Боруссия» интересуется Головиным», – подтвердил агент футболиста Александр Клюев для Metaratings.ru.
Отмечается, что сам Головин не против перехода в Бундеслигу.
В этом сезоне чемпионата Франции Головин провел 20 матчей и забил 4 гола. Его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.
Саня, конечно, "цепной пёс" в единоборствах, но играет уже давным-давно левого инсайда. Как исполнять центрального бокс-ту-бокса, наверное, уже и забыл. Там игроков нужно будет держать, подстраховывать защитников и т.п.
Мне кажется, футбол дортмундцев стилистически ему подходит.
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По объёму работы Саша очень схож с Беллингемом
Да и функционал у них очень схож
Просто сейчас Саня играет больше в атаку, но сыграть на позиции Беллингема он может