Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье

« » в пятницу сыграет в гостях с « » в 19-м туре Бундеслиги.

В субботу дортмундская « » примет « », « » встретится на выезде с «Кельном».

Завершится тур в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Бавария».

Чемпионат Германии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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