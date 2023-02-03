Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье
«Байер» в пятницу сыграет в гостях с «Аугсбургом» в 19-м туре Бундеслиги.
В субботу дортмундская «Боруссия» примет «Фрайбург», «РБ Лейпциг» встретится на выезде с «Кельном».
Завершится тур в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Бавария».
19-й тур
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 4 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 4 февраля, 20.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 5 февраля, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 5 февраля, 19.30, «Фольксваген-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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