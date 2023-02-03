Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария сыграет с «Вольфсбургом» в воскресенье

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«Байер» в пятницу сыграет в гостях с «Аугсбургом» в 19-м туре Бундеслиги.

В субботу дортмундская «Боруссия» примет «Фрайбург», «РБ Лейпциг» встретится на выезде с «Кельном».

Завершится тур в воскресенье матчем «Вольфсбург» – «Бавария».

Чемпионат Германии

19-й тур

Аугсбург – Байер
Дата проведения
3 февраля, 22.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Герта
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Хоффенхайм
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Фрайбург
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Майнц
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – РБ Лейпциг
Дата проведения
4 февраля, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Шальке
Дата проведения
4 февраля, 20.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Вердер
Дата проведения
5 февраля, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Бавария
Дата проведения
5 февраля, 19.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

2 комментария

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simplehumble
Ответ iGu
Ковач ждет Баварию в гости - главное интрига тура)
матч БД фрайбург не менее интригующее событие. Борьба за место в лч и не только.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iGu
Ковач ждет Баварию в гости - главное интрига тура)
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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