Ротенберг о СКА: «Наша система – будущее хоккея. Она может принести результат на международной арене»

Теги Ак Барс СКА Зинэтула Билялетдинов Владимир Юрзинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает систему СКА будущим хоккея.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга подвел итоги матча с «Ак Барсом» (7:4).

«Не увидел ничего нового в системе «Ак Барса», они всегда так играют. Это система Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова], даже еще динамовская – в свое время Владимир Юрзинов ее строил. Они играли против ЦСКА, у которого была лучшая атака в стране, и с ними играть в атаку было невозможно, поэтому играли от обороны.

Мы увидели, что наша команда и наша система – это будущее хоккея. Понятно, что есть что улучшать, и мы с большим уважением относимся к любой системе: каждый клуб вправе выбирать то, как играть.

В КХЛ многие тренеры – достойные ученики Зинэтулы Хайдяровича, и многие так играют. Для нас это важный момент – счет на табло, и мы можем сказать, что наша система приносит результат. И это может принести нам результат на международной арене», – сказал главный тренер СКА.

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8 комментариев

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Bartez1986
Тампа-Бэй образца 2 КС: "Чего, б...ь?"
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Максим Шмальц
Развесилил 🤓. Что то у фарм клуба из Сочи эта система не работает.
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Ярославец75
Ваша системная система ничего не может, кроме воровства готовых хоккеистов.
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barbarian1991
5 раз.
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Wff
Ответ tommy_hell_trigger
Комментарий удален модератором
Наша система - самая системная в солнечной системе
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Marienburg
Неужто у Белоруссии реванш возьмём?
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Don_Krebs
да чё уж там хоккея - человечества.
+3
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Геннадий Тимченко
международная арена это как: составите сборную из имеющих гражданство Финляндии и погнали выявлять чемпиона мира❓🤣🤣
+6
0
+6
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tommy_hell_trigger
Комментарий удален
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