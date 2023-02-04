Ротенберг о СКА: «Наша система – будущее хоккея. Она может принести результат на международной арене»

считает систему СКА будущим хоккея.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга подвел итоги матча с «Ак Барсом» (7:4).

«Не увидел ничего нового в системе « », они всегда так играют. Это система Зинэтулы Хайдяровича [ ], даже еще динамовская – в свое время ее строил. Они играли против ЦСКА, у которого была лучшая атака в стране, и с ними играть в атаку было невозможно, поэтому играли от обороны.

Мы увидели, что наша команда и наша система – это будущее хоккея. Понятно, что есть что улучшать, и мы с большим уважением относимся к любой системе: каждый клуб вправе выбирать то, как играть.

В многие тренеры – достойные ученики Зинэтулы Хайдяровича, и многие так играют. Для нас это важный момент – счет на табло, и мы можем сказать, что наша система приносит результат. И это может принести нам результат на международной арене», – сказал главный тренер СКА.