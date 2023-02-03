Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Карлссон, Тириль Венг, Хага, Нисканен, Лотта Венг, Диггинс, Хайди Венг выступят в коньковой «разделке» на 10 км
4 февраля в Тоблахе на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
7-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 15:00 по московскому времени.
Старт-лист
8. Моа Лундгрен (Швеция)
10. Рагнхиль Хага (Норвегия)
21. Джулия Керн (США)
23. Надин Фендрих (Швейцария)
25. Йонна Сундлинг (Швеция)
27. Джесси Диггинс (США)
29. Тириль Венг (Норвегия)
31. Кертту Нисканен (Финляндия)
33. Фрида Карлссон (Швеция)
35. Хайди Венг (Норвегия)
37. Эбба Андерссон (Швеция)
39. Рози Бреннан (США)
41. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
43. Лотта Венг (Норвегия)
45. Виктория Карл (Германия)
47. Дельфин Клодель (Франция)
55. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
Поставлю на победу Диггинз. В хорошей форме она сейчас. Ну или Андерссон может выиграет.
Фрида сейчас вряд ли покажет сразу же высокий результат.
Фрида правда непонятно в какой форме.