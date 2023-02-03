Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Карлссон, Тириль Венг, Хага, Нисканен, Лотта Венг, Диггинс, Хайди Венг выступят в коньковой «разделке» на 10 км

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4 февраля в Тоблахе на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем. 

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 15:00 по московскому времени. 

Старт-лист 

8. Моа Лундгрен (Швеция) 

10. Рагнхиль Хага (Норвегия) 

21. Джулия Керн (США) 

23. Надин Фендрих (Швейцария) 

25. Йонна Сундлинг (Швеция) 

27. Джесси Диггинс (США) 

29. Тириль Венг (Норвегия) 

31. Кертту Нисканен (Финляндия) 

33. Фрида Карлссон (Швеция) 

35. Хайди Венг (Норвегия) 

37. Эбба Андерссон (Швеция) 

39. Рози Бреннан (США)

41. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) 

43. Лотта Венг (Норвегия) 

45. Виктория Карл (Германия) 

47. Дельфин Клодель (Франция) 

55. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

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4 комментария

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Грюденфельдер
Криста, Теодорсен и Хенниг даже упоминания не стоят. Впрочем как и Рибом.
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Грюденфельдер
И Кальво вернулась, по моему после Норвежских этапов первый раз все вместе собрались !
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gerr_max
Интересная будет гонка.

Поставлю на победу Диггинз. В хорошей форме она сейчас. Ну или Андерссон может выиграет.

Фрида сейчас вряд ли покажет сразу же высокий результат.
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Грюденфельдер
Сундлинг и Дальквист свое дело сделали, эпизод 2: Фрида и Эбба !
Фрида правда непонятно в какой форме.
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