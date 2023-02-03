Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Карлссон, Тириль Венг, Хага, Нисканен, Лотта Венг, Диггинс, Хайди Венг выступят в коньковой «разделке» на 10 км

4 февраля в Тоблахе на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам пройдет женская гонка на 10 км свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

7-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 15:00 по московскому времени.

Старт-лист

8. Моа Лундгрен (Швеция)

10. (Норвегия)

21. Джулия Керн (США)

23. Надин Фендрих (Швейцария)

25. (Швеция)

27. (США)

29. (Норвегия)

31. (Финляндия)

33. (Швеция)

35. (Норвегия)

37. (Швеция)

39. Рози Бреннан (США)

41. Остберг (Норвегия)

43. (Норвегия)

45. (Германия)

47. Дельфин Клодель (Франция)

55. Калво (Норвегия)