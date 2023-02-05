Мюттью Ткачак – самый ценный игрок Матча звезд НХЛ: 4 гола и 3 передачи

Форвард Атлантического дивизиона признан самым ценным игроком звезд НХЛ-2023, в котором он набрал 7 (4+3) очков.

В полуфинале со Столичным дивизионом (10:6) на счету нападающего «Флориды» 5 (3+2) баллов, а в финале против Центрального дивизиона (7:5) он забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Примечательно, что его брат набрал в Матче звезд 5 (1+4) очков.