Мюттью Ткачак – самый ценный игрок Матча звезд НХЛ: 4 гола и 3 передачи
Форвард Атлантического дивизиона Мэттью Ткачак признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ-2023, в котором он набрал 7 (4+3) очков.
В полуфинале со Столичным дивизионом (10:6) на счету нападающего «Флориды» 5 (3+2) баллов, а в финале против Центрального дивизиона (7:5) он забросил шайбу и сделал голевую передачу.
Примечательно, что его брат Брэди Ткачак набрал в Матче звезд 5 (1+4) очков.
+ Босер 2018, Герин 2001, Рихтер 1994 и Халл 1992 (хотя Халл и туда и сюда - канадец заигранный за США).