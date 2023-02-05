Мюттью Ткачак – самый ценный игрок Матча звезд НХЛ: 4 гола и 3 передачи

Теги Оттава Флорида Матч звезд НХЛ НХЛ Мэттью Ткачак Брэди Ткачак Хоккей

Форвард Атлантического дивизиона Мэттью Ткачак признан самым ценным игроком Матча звезд НХЛ-2023, в котором он набрал 7 (4+3) очков.

В полуфинале со Столичным дивизионом (10:6) на счету нападающего «Флориды» 5 (3+2) баллов, а в финале против Центрального дивизиона (7:5) он забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Примечательно, что его брат Брэди Ткачак набрал в Матче звезд 5 (1+4) очков.

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2 комментария

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Андрей Герасимов
Ответ Вадим Сидоров
5-й американский МВП в истории МВЗ + Босер 2018, Герин 2001, Рихтер 1994 и Халл 1992 (хотя Халл и туда и сюда - канадец заигранный за США).
И к чему эта инфа?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
5-й американский МВП в истории МВЗ
+ Босер 2018, Герин 2001, Рихтер 1994 и Халл 1992 (хотя Халл и туда и сюда - канадец заигранный за США).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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