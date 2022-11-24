Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш остался недоволен журналистом BBC.

После пресс-конференции, на которой прозвучал вопрос о политической ситуации в Иране, португальский специалист обратился к представителю СМИ.

«Почему вы [Гарету] Саутгейту не задаете подобные вопросы? Я обращаюсь к вам и прошу удостоить меня разговором.

Я хочу задать вам один вопрос сейчас, когда завершена пресс-конференция. Считаете ли вы, что справедливо задавать такие вопросы и другим тренерам? Это единственное, о чем я хочу спросить.

Почему вы не спрашиваете о таком у других тренеров? Почему бы вам не спросить у Саутгейта, что он думает об Англии, США и их выходе из Афганистана?» – сказал Кейруш.