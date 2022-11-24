Икарди снова с Вандой: «Она и есть моя жизнь. И у диснеевских историй бывают вторые сезоны»

Форвард снова встречается с .

«Она не женщина всей моей жизни – она и есть вся моя жизнь в облике женщины.

У диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны», – написал футболист, принадлежащий , выложив совместное фото.

Изображение: instagram.com/mauroicardi/

Новый эпизод сериала Икарди с Вандой: она снялась в клипе популярного рэпера, он потребовал прекратить «медийный фарс»

Икарди и Ванда разводятся. Или все-таки нет?