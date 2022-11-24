«Локомотив» обыграл СКА в овертайме. Команда Ротенберга проиграла 6 из 8 последних матчей

СКА проиграл 6 из 8 последних матчей в чемпионате .

обыграл питерскую команду (2:1 ОТ) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил форвард ярославцев .

На отрезке из восьми последних игр команда под руководством обыграла минское «Динамо» (7:2) и ЦСКА (6:2). Поражения были зафиксированы в играх с «Адмиралом» (1:3), «Амуром» (1:2 ОТ), «Сибирью» (2:3), «Ак Барсом» (2:5) и «Нефтехимиком» (1:2).

На данный момент СКА находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 35 игр.

«Локомотив» занимает третью позицию в конференции, имея в своем активе 46 баллов в 34 матчах.