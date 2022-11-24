Роналду забил за Португалию на 10 крупных турнирах подряд и побил рекорд Гьяна
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил на 10-м крупном турнире.
37-летний форвард заработал и реализовал пенальти в матче с Ганой (2:1, второй тайм) на ЧМ-2022.
Роналду стал первым футболистом, который забил на 10 подряд крупных турнирах, в число которых включены чемпионаты мира и Европы, Кубок Африки, Кубок Америки. Он побил рекорд Асамоа Гьяна, выступавшего как раз за Гану.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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