Роналду забил за Португалию на 10 крупных турнирах подряд и побил рекорд Гьяна

Теги Криштиану Роналду Асамоа Гьян Сборная Португалии по футболу сборная Ганы по футболу ЧМ-2022 Футбол

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил на 10-м крупном турнире.

37-летний форвард заработал и реализовал пенальти в матче с Ганой (2:1, второй тайм) на ЧМ-2022.

Роналду стал первым футболистом, который забил на 10 подряд крупных турнирах, в число которых включены чемпионаты мира и Европы, Кубок Африки, Кубок Америки. Он побил рекорд Асамоа Гьяна, выступавшего как раз за Гану.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Португалия – Гана – 2:1. Онлайн-трансляция. Феликс вывел португальцев вперед

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные