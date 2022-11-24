Коган об участии Дэвис и Смолкина в чемпионате России: «Решать будет исполком и тренерский совет. Не о чем сейчас говорить»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) высказался об участии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в чемпионате России.

— Учитывая, что и все-таки пропускают этап Гран-при России в Перми, есть возможность, что мы их не увидим и на чемпионате России?

— В чемпионате России у нас участвуют те фигуристы, которые выходят с Гран-при России. Кроме того, у нас есть шесть членов сборной команды.

Если есть какие-то объективные причины того, почему ребята не смогли принять участие в двух или одном этапах, решать будет исполком и тренерский совет. Посмотрим. Не о чем сейчас говорить.

Давайте дойдем до чемпионата. У нас еще несколько мероприятий. Вы обсуждаете то, что еще нечего обсуждать, – сказал Коган.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?