Коган об участии Дэвис и Смолкина в чемпионате России: «Решать будет исполком и тренерский совет. Не о чем сейчас говорить»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России ФФКР Александр Коган Спорт-Экспресс Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался об участии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в чемпионате России. 

— Учитывая, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин все-таки пропускают этап Гран-при России в Перми, есть возможность, что мы их не увидим и на чемпионате России?

— В чемпионате России у нас участвуют те фигуристы, которые выходят с Гран-при России. Кроме того, у нас есть шесть членов сборной команды.

Если есть какие-то объективные причины того, почему ребята не смогли принять участие в двух или одном этапах, решать будет исполком и тренерский совет. Посмотрим. Не о чем сейчас говорить.

Давайте дойдем до чемпионата. У нас еще несколько мероприятий. Вы обсуждаете то, что еще нечего обсуждать, – сказал Коган. 

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