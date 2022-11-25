У Неймара повреждение правого голеностопа после подката защитника Сербии. Бразилец плакал

Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в матче с Сербией (2:0) на ЧМ-2022.

У футболиста, представляющего , возникли проблемы с правым голеностопом после подката защитника .

На 80-й минуте Неймар был заменен и сидел на скамейке с натянутой на голову футболкой, пока медперсонал прикладывал лед к его ноге. По всей видимости, он плакал.

Изображения: twitter.com/geglobo