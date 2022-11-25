У Неймара повреждение правого голеностопа после подката защитника Сербии. Бразилец плакал
Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в матче с Сербией (2:0) на ЧМ-2022.
У футболиста, представляющего «ПСЖ», возникли проблемы с правым голеностопом после подката защитника Николы Миленковича.
На 80-й минуте Неймар был заменен и сидел на скамейке с натянутой на голову футболкой, пока медперсонал прикладывал лед к его ноге. По всей видимости, он плакал.
Изображения: twitter.com/geglobo
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