У Неймара повреждение правого голеностопа после подката защитника Сербии. Бразилец плакал

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Сборная Сербии по футболу травмы Неймар Никола Миленкович Здоровье Футбол

Форвард сборной Бразилии Неймар получил повреждение в матче с Сербией (2:0) на ЧМ-2022.

У футболиста, представляющего «ПСЖ», возникли проблемы с правым голеностопом после подката защитника Николы Миленковича.

На 80-й минуте Неймар был заменен и сидел на скамейке с натянутой на голову футболкой, пока медперсонал прикладывал лед к его ноге. По всей видимости, он плакал.

Изображения: twitter.com/geglobo

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные