Врач Бразилии о будущем Неймара на ЧМ-2022: «Пока рано судить. У него растяжение, нога уже опухла»

Дальнейшее участие форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2022 под вопросом.

Футболист получил травму во втором тайме матча с Сербией (2:0) и был заменен.

«У него растяжение связок голеностопа. У нас еще не было времени на полное обследование, но нога уже немного опухла. Нужно подождать сутки и посмотреть, какой будет реакция.

Нужно набраться терпения и спокойствия. Пока рано судить [о том, сможет ли он играть на ЧМ дальше], посмотрим, как он будет себя чувствовать через несколько часов», – сказал Родриго Ласмар, врач бразильской команды.

На Неймаре сфолили 9 раз – больше всех в 1-м туре ЧМ-2022. Гави – второй с 5 нарушениями