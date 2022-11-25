Врач Бразилии о будущем Неймара на ЧМ-2022: «Пока рано судить. У него растяжение, нога уже опухла»
Дальнейшее участие форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2022 под вопросом.
Футболист «ПСЖ» получил травму во втором тайме матча с Сербией (2:0) и был заменен.
«У него растяжение связок голеностопа. У нас еще не было времени на полное обследование, но нога уже немного опухла. Нужно подождать сутки и посмотреть, какой будет реакция.
Нужно набраться терпения и спокойствия. Пока рано судить [о том, сможет ли он играть на ЧМ дальше], посмотрим, как он будет себя чувствовать через несколько часов», – сказал Родриго Ласмар, врач бразильской команды.
На Неймаре сфолили 9 раз – больше всех в 1-м туре ЧМ-2022. Гави – второй с 5 нарушениями
Комментарии