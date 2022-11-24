Бекхэм может стать совладельцем «МЮ». С ним связывались еще до официального объявления о продаже клуба

может стать совладельцем «Манчестер Юнайтед».

По информации Financial Times, экс-игрок «МЮ» открыт для переговоров с возможными покупателями клуба. Бекхэма могут включить в состав консорциума.

Источники, близкие к Бекхэму, сообщают, что потенциальные претенденты на покупку «Манчестер Юнайтед» связывались с Бекхэмом еще до того, как семья Глейзеров официально объявила о желании продать клуб.

Дэвид Бекхэм, в настоящий момент владеющий клубом из , выступал за с 1993 по 2003 год.

Глейзеры хотят 6-8 млрд фунтов за «МЮ». Facebook*, Amazon, ОАЭ и Катар – среди претендентов на покупку (Daily Mail)

Купить «МЮ» хочет Рэтклифф – один из богатейших бизнесменов Великобритании и фанат клуба. Глейзеры просят 5+ млрд фунтов