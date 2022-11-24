Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке
Стало известно, кто будет судить матчи последнего тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
26 ноября, суббота
Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.
«Сочи» – ЦСКА
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
27 ноября, воскресенье
«Локомотив» – «Пари НН»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Краснодар» – «Химки»
Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Алексей Резников.
«Крылья Советов» – «Факел»
Судья – Иван Сиденков, ассистенты – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Артур Федоров; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Зенит» – «Спартак»
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.
«Ростов» – «Ахмат»
Судья – Роман Сафьян, ассистенты – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Колобаев.
«Динамо» – «Оренбург»
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.
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