Карасев назначен на матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке

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Стало известно, кто будет судить матчи последнего тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

26 ноября, суббота

«Торпедо»«Урал»

Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Алексей Лапатухин; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – ЦСКА

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

27 ноября, воскресенье

«Локомотив» – «Пари НН»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Химки»

Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Юнус Кошко; инспектор – Алексей Резников.

«Крылья Советов» – «Факел»

Судья – Иван Сиденков, ассистенты – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Артур Федоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Спартак»

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.

«Ростов» – «Ахмат»

Судья – Роман Сафьян, ассистенты – Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Оренбург»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

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