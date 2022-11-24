Роналду – первый игрок, забивавший на 5 чемпионатах мира
Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира.
Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (1:0, второй тайм).
Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на пяти мировых первенствах.
На ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014 форвард забил один по одному голу, на ЧМ-2018 – четыре.
Четыре игрока забивали на четырех ЧМ: Пеле (Бразилия), Уве Зеелер, Мирослав Клозе (Германия) и Лионель Месси (Аргентина).
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Гана.
Комментарии