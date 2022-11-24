Роналду – первый игрок, забивавший на 5 чемпионатах мира

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Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира.

Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (1:0, второй тайм).

Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на пяти мировых первенствах.

На ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014 форвард забил один по одному голу, на ЧМ-2018 – четыре.

Четыре игрока забивали на четырех ЧМ: Пеле (Бразилия), Уве Зеелер, Мирослав Клозе (Германия) и Лионель Месси (Аргентина).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча ПортугалияГана.

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