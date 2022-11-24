Администрация района Петербурга купит 3400 билетов на шоу Навки «Спящая красавица» за 6,31 млн рублей

Теги Татьяна Навка бизнес Политика Анна Щербакова деньги ледовые шоу Фигурное катание

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга заключила контракт на закупку 3400 билетов на ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Спектакль пройдет 30 декабря в комплексе «Юбилейный».

Контракт опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. На закупку билетов стоимостью от 700 до 3700 рублей в VIP Партер выделено 6,31 миллиона рублей.

Шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Санкт-Петербурге будет проходить с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. Главную роль исполнит олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

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