Администрация района Петербурга купит 3400 билетов на шоу Навки «Спящая красавица» за 6,31 млн рублей

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга заключила контракт на закупку 3400 билетов на ледовое шоу олимпийской чемпионки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Спектакль пройдет 30 декабря в комплексе «Юбилейный».

Контракт опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. На закупку билетов стоимостью от 700 до 3700 рублей в VIP Партер выделено 6,31 миллиона рублей.

Шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Санкт-Петербурге будет проходить с 30 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. Главную роль исполнит олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова.

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