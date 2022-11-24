4 игры завершились 0:0 в стартовом туре ЧМ-2022 – это антирекорд. Худший результат по сухим матчам за весь турнир в XXI веке – 6
ЧМ-2022 побил антирекорд по сухим матчам в 1-м туре группового этапа.
Ничья со счетом 0:0 была зафиксирована в четырех играх турнира: Дания – Тунис, Мексика – Польша, Марокко – Хорватия, Уругвай – Южная Корея. В истории чемпионатов мира такого не было.
В XXI веке наибольшее число сухих матчей за весь турнир было зафиксировано в 2010 году – 6. В 2006-м и 2014-м таких игр было по 5, в 2002-м – 2, в 2018-м – 1.
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