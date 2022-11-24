КХЛ. СКА против «Локомотива», ЦСКА в гостях у «Торпедо», минское «Динамо» сыграет с московским
СКА примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
ЦСКА сыграет с «Торпедо» на выезде, «Северсталь» будет противостоять «Витязю», в Минске состоится матч двух «Динамо».
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии