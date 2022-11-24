КХЛ. СКА против «Локомотива», ЦСКА в гостях у «Торпедо», минское «Динамо» сыграет с московским

Теги ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

СКА примет «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

ЦСКА сыграет с «Торпедо» на выезде, «Северсталь» будет противостоять «Витязю», в Минске состоится матч двух «Динамо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Торпедо – ЦСКА
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Витязь
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Динамо Москва
Дата проведения
24 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Локомотив
Дата проведения
24 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные