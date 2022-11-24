В покупке «МЮ» заинтересованы Apple и 86-летний основатель Zara Ортега (MEN)

Основатель Zara Амансио Ортега или компания Apple могут купить .

Как пишет Manchester Evening News, 86-летний предприниматель сообщил руководителям «Манчестер Юнайтед», что заинтересован в приобретении клуба. Также интерес к клубу проявляет компания Apple.

Сообщалось, что хотят получить 6-8 млрд фунтов.

Глейзеры стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов. Сейчас рыночная капитализация манкунианцев составляет примерно 2,15 млрд долларов (1,81 млрд фунтов).