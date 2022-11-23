Кубок России. 1-й этап. Латыпов, Логинов, Смольский, Халили, Елисеев, Цветков, Серохвостов и Гараничев пробегут спринт
24 ноября стартует первый этап Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Мужчины пробегут спринт.
Кубок России-2022/23 по биатлону
1-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт, мужчины
Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
3. Дмитрий Абашев (Россия)
8. Антон Смольский (Беларусь)
11. Максим Воробей (Беларусь)
13. Никита Лобастов (Беларусь)
16. Максим Цветков (Россия)
17. Роман Елетнов (Беларусь)
20. Никита Поршнев (Россия)
27. Алексей Вагин (Россия)
32. Александр Логинов (Россия)
38. Евгений Гараничев (Россия)
44. Иван Тулатин (Беларусь)
46. Эдуард Латыпов (Россия)
51. Степан Данилов (Беларусь)
53. Александр Поварницын (Россия)
58. Кирилл Стрельцов (Россия)
57. Карим Халили (Россия)
73. Даниил Серохвостов (Россия)
83. Матвей Елисеев (Россия)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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