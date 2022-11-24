Роналду признан игроком матча ЧМ в рекордный 7-й раз. У Месси и Роббена по 6 наград

Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 против Ганы (3:2).

Капитан сборной Португалии открыл счет в игре 1-го тура групповой стадии, реализовав пенальти на 65-й минуте.

В прошедшем матче 37-летний нападающий установил рекорд, став первым в истории футболистом, который забивал на пяти чемпионатах мира.

Лучшим игроком матча ЧМ Роналду признан в седьмой раз – это также мировой рекорд.

Награда игроку матча вручается на мировых первенствах с 2002 года. Лионель Месси и Арьен Роббен отстают от Криштиану на один приз (по шесть наград).

Фото: twitter.com/MessivsRonaldo.app