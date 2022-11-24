Представлен регламент прыжкового турнира фигуристов: плей-офф в личных соревнованиях и пять раундов в командных

Федерация фигурного катания России (ФФКР) представила регламент чемпионата страны по прыжкам, который пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 декабря.

В первый день соревнований пройдет отборочный этап мужского и женского личных турниров. По итогам жеребьевки фигуристов распределят по турнирной сетке: в каждом туре плей-офф друг с другом соревнуются по два человека – они исполняют по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшее число баллов, проходит в следующую стадию.

Финальная часть личного турнира пройдет в следующий день в том же формате. Ранее сообщалось, что члены сборной России допускаются до основной сетки без предварительного отбора.

4 декабря стартует турнир команд – каждая из них представит по одной спортивной паре и по шесть фигуристов-одиночников. Соревнования состоят из пяти раундов: в 1-м участвуют пары – они исполнят подкрут, сольный прыжок и по два выброса.

Далее в раундах выступают по два одиночника от каждой команды: во 2-м раунде они должны сделать любой тройной прыжок, в 3-м – любой четверной, в 4-м – любой каскад или комбинацию из двух или трех прыжков, в 5-м – любой каскад или комбинацию из не более чем пяти прыжков.

У одиночников в каждом раунде будет по две попытки на исполнение элемента, обе идут в зачет. На лед выйдут команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.