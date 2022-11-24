Матч Уругвая с Южной Кореей прошел без ударов в створ. В XXI веке на ЧМ такого не было
Сборные Уругвая и Южной Кореи сыграли на ЧМ-2022 без ударов в створ, согласно данным ФИФА.
Всего у южноамериканской команды 10 ударов, у азиатской – 6. Игра завершилась со счетом 0:0.
По сведениям Gracenote Sports, в XXI веке матчей без ударов в створ на ЧМ до этого дня не было.
Следует отметить, что в статистике WhoScored и Opta Analyst одно попадание в створ все же зафиксировано – в исполнении Уругвая.
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