Сборные Уругвая и сыграли на без ударов в створ, согласно данным .

Всего у южноамериканской команды 10 ударов, у азиатской – 6. Игра завершилась со счетом 0:0.

По сведениям Gracenote Sports, в XXI веке матчей без ударов в створ на ЧМ до этого дня не было.

Следует отметить, что в статистике WhoScored и Opta Analyst одно попадание в створ все же зафиксировано – в исполнении Уругвая.

Суарес и Кавани – уникальная пара лидеров. Родились в одно время в одном городе – но живут в разных стилях