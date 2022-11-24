Азар об акции Германии с закрытыми ртами: «А потом они проиграли. Лучше бы не делали это и победили. Я не буду участвовать в политических акциях»

раскритиковал сборную Германии за акцию с закрытыми ртами.

Вчера, перед игрой с Японией, футболисты закрыли рты руками на общекомандном фото. Игроки сделали это в знак протеста против запрета со стороны ФИФА на ношение капитанских повязок OneLove.

Немецкий футбольный союз заявил: «Отказать нам в повязке – то же самое, что отказать в голосе. Права человека не подлежат обсуждению».

«Ага, а после этого они проиграли. Лучше бы не делали это и победили. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я не собираюсь участвовать в политических акциях, этим должны заниматься другие люди. Мы хотим концентрироваться на футболе», – сказал полузащитник сборной и .

Также Азар ответил на вопрос о запрете на ношение капитанской повязки One Love.

«Мне не очень комфортно говорить об этом, потому что я приехал сюда, чтобы играть в футбол. Я не хотел начать матч с желтой карточкой – это может помешать по ходу турнира», – сказал капитан сборной Бельгии.

Германия проиграла матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Японии со счетом 1:2.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»