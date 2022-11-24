Радужные флаги «не будут запрещены» со 2-го тура ЧМ-2022. ФИФА получила гарантии от Катара

ФИФА добилась снятия запрета на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей .

По сведениям The Independent, федерации футбола по всему миру получили сообщение о том, что радужный флаг «не будет запрещен» на стадионах со следующего тура группового этапа и что Катар предоставил необходимые гарантии.

Комитет по вопросам безопасности и охраны больше не будет проводить конфискацию предметов радужной расцветки.

При этом в некоторых федерациях сомневаются, что может полагаться на заверения катарских властей, учитывая предыдущие события.

Американского журналиста из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре – у него отобрали телефон и требовали снять футболку. Потом извинились и пустили на матч

Фанатам сборной Уэльса велели снять радужные шляпы перед матчем с США. Футбольная федерация осудила запрет