Радужные флаги «не будут запрещены» со 2-го тура ЧМ-2022. ФИФА получила гарантии от Катара

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ФИФА добилась снятия запрета на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей ЧМ-2022.

По сведениям The Independent, федерации футбола по всему миру получили сообщение о том, что радужный флаг «не будет запрещен» на стадионах со следующего тура группового этапа и что Катар предоставил необходимые гарантии.

Комитет по вопросам безопасности и охраны больше не будет проводить конфискацию предметов радужной расцветки.

При этом в некоторых федерациях сомневаются, что ФИФА может полагаться на заверения катарских властей, учитывая предыдущие события.

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