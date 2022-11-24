Евролига. «Милан» примет «Фенербахче», «Реал» сойдется с «Партизаном» и другие матчи
Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.
Лидер чемпионата турецкий «Фенербахче» сыграет в гостях с итальянскии «Миланом». Испанский «Реал» сойдется с сербским «Партизаном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.30, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 8-1, Олимпиакос Греция – 6-3, Монако Франция – 6-3, Барселона Испания – 6-3, Реал Испания – 6-3, Жальгирис – 5-4, Маккаби Израиль – 5-4, Баскония Испания – 5-4, Виртус Италия – 4-5, Партизан Сербия – 4-5, Валенсия – 4-5, Анадолу Эфес Турция – 4-5, Виллербан Франция – 3-6, Милан Италия – 3-6, Альба Германия – 3-6, Црвена Звезда Сербия – 3-6, Панатинаикос Греция – 3-6, Бавария Германия – 3-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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