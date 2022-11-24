Евролига. «Милан» примет «Фенербахче», «Реал» сойдется с «Партизаном» и другие матчи

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Сегодня в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Лидер чемпионата турецкий «Фенербахче» сыграет в гостях с итальянскии «Миланом». Испанский «Реал» сойдется с сербским «Партизаном».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
24 ноября, 19.30, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Альба Германия
Дата проведения
24 ноября, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
24 ноября, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Партизан Сербия
Дата проведения
24 ноября, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 8-1, Олимпиакос Греция – 6-3, Монако Франция – 6-3, Барселона Испания – 6-3, Реал Испания – 6-3, Жальгирис – 5-4, Маккаби Израиль – 5-4, Баскония Испания – 5-4, Виртус Италия – 4-5, Партизан Сербия – 4-5, Валенсия – 4-5, Анадолу Эфес Турция – 4-5, Виллербан Франция – 3-6, Милан Италия – 3-6, Альба Германия – 3-6, Црвена Звезда Сербия – 3-6, Панатинаикос Греция – 3-6, Бавария Германия – 3-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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