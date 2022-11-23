Кубок России. 1-й этап. Казакевич, Алимбекова, Куклина, Буртасова, Бех, Гербулова и Сливко выступят в спринте
24 ноября на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет женский спринт.
Кубок России-2022/23 по биатлону
1-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт, женщины
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена, Матч! Планета
Старт-лист
1. Дарья Кудаева (Беларусь)
2. Анна Никулина (Россия)
14. Лариса Куклина (Россия)
19. Наталия Шевченко (Россия)
22. Полина Плюснина (Россия)
23. Евгения Буртасова (Россия)
24. Ксения Довгая (Россия)
31. Динара Алимбекова (Беларусь)
34. Ирина Кручинкина (Беларусь)
38. Анастасия Гореева (Россия)
39. Аделина Сабитова (Беларусь)
40. Тамара Дербушева (Россия)
46. Анастасия Батманова (Россия)
50. Ирина Казакевич (Россия)
51. Екатерина Носкова (Россия)
55. Анастасия Шевченко (Россия)
56. Анна Пильчук (Беларусь)
57. Виктория Сливко (Россия)
58. Екатерина Бех (Россия)
60. Наталья Гербулова (Россия)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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