Нападающий Криштиану Роналду высказался о рекорде по голам на чемпионатах мира.

Португалец забил на пяти турнирах подряд. Сегодня он реализовал пенальти в матче с Ганой (3:2) на .

«Это прекрасный момент – гол на моем пятом чемпионате мира. Мы победили, хорошо начали турнир. Очень важная победа. Мы знаем, что на таких соревнованиях победа в первой игре – ключевая.

И еще один рекорд, да. Я единственный, кто забил на пяти чемпионатах мира подряд, и горжусь этим. Я рад, что команда показала прекрасный футбол. Было тяжело, но мы добились заслуженной победы.

Глава [в ] закрыта, я сосредоточен только на чемпионате мира. Мы победили, я помог команде. Остальное значения не имеет», – сказал 37-летний игрок.

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