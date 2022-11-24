Парламент ЕС призвал ФИФА выплатить компенсацию семьям рабочих-мигрантов, погибших в Катаре

Теги ФИФА происшествия ESPN Европейский союз ЛГБТ Политика деньги Футбол

Парламент ЕС поддержал резолюцию, касающуюся денег для семей погибших в Катаре рабочих.

Законодательный и представительный орган Европейского союза призвал ФИФА произвести компенсационные выплаты в адрес рабочих-мигранов, лишившихся жизни в Катаре в ходе подготовки инфраструктуры перед ЧМ-2022.

Также парламентарии призвали власти Катара провести полноценное расследование случаев нарушения прав человека и выразили сожаление по поводу нарушений прав ЛГБТ-сообщества, призвав декриминализировать однополые отношения.

Отмечается, что на заседании некоторые депутаты носили повязки One Love.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные