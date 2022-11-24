Футболист Камеруна Гаэль Ондуа рассказал об игре в бутсах с флагом РФ на .

Полузащитник сегодня вышел на замену в матче 1-го тура группового этапа против (0:1).

«Не очень хорошие эмоции, потому что хотелось выиграть у Швейцарии. Я же там работал (Гаэль играл за «Серветт» с 2019 по 2021 – прим. Sports.ru), жил пару лет. Было бы очень приятно выиграть.

Хотя внутри себя я очень рад, что дебютировал на чемпионате мира. Моя мечта осуществилась.

Нужно верить. Следующий матч против Сербии, будем работать, чтобы реализовывать все наши моменты.

Бутсы с российским и камерунским флагом? Россия – мой дом. Поэтому я представляю и сборную Камеруна, и сборную России. И так будет всегда. Пока я играю в футбол и до конца моих дней.

Меня очень хорошо приняли в команде, ребята молодые, много общаемся. Все прекрасно. Спрашивают про Россию. Хотят знать, как все на самом деле, а не пишут в интернете. Они всегда удивляются, когда рассказываю. Думали, что все не так.

Думают, что в России медведи ходят по улицам и постоянно холодно. Забывают, что есть времена года. Вот и рассказываю им», – цитирует Ондуа корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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