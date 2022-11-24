Ондуа о бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022: «Россия – мой дом»
Футболист Камеруна Гаэль Ондуа рассказал об игре в бутсах с флагом РФ на ЧМ-2022.
Полузащитник «Ганновера» сегодня вышел на замену в матче 1-го тура группового этапа против Швейцарии (0:1).
«Не очень хорошие эмоции, потому что хотелось выиграть у Швейцарии. Я же там работал (Гаэль играл за «Серветт» с 2019 по 2021 – прим. Sports.ru), жил пару лет. Было бы очень приятно выиграть.
Хотя внутри себя я очень рад, что дебютировал на чемпионате мира. Моя мечта осуществилась.
Нужно верить. Следующий матч против Сербии, будем работать, чтобы реализовывать все наши моменты.
Бутсы с российским и камерунским флагом? Россия – мой дом. Поэтому я представляю и сборную Камеруна, и сборную России. И так будет всегда. Пока я играю в футбол и до конца моих дней.
Меня очень хорошо приняли в команде, ребята молодые, много общаемся. Все прекрасно. Спрашивают про Россию. Хотят знать, как все на самом деле, а не пишут в интернете. Они всегда удивляются, когда рассказываю. Думали, что все не так.
Думают, что в России медведи ходят по улицам и постоянно холодно. Забывают, что есть времена года. Вот и рассказываю им», – цитирует Ондуа корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
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